„Ohne Zweifel“: Alcaraz ernennt Mpetshi Perricard zum besten Aufschläger der Tour

Mpetshi Perricard ist spätestens seit seinem Titelgewinn des ATP-Tour-500-Turniers in Basel in aller Munde. Dabei besticht der Franzose neben seinen Grundschlägen vor allem mit seinem Aufschlag. Da kann es schon gut und gerne passieren, dass der 21-jährige den zweiten Aufschlag mit 235 km/h auf die andere Seite des Netzes feuert.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 07:05 Uhr

Der 21-jährige Franzose, der sich Anfang Januar noch nicht einmal in den Top 200 befand, kletterte mit Hilfe seines extremen Serves und zwei ATP-Tour-Titeln im Gepäck (Lyon und Basel) die Rangliste empor. Nach seinem Turniersieg am vergangenen Wochenende findet man Mpetshi Perricards bereits auf Platz 31. Und mit dem Titelgewinn des ATP-Tour-500-Turniers in Basel im Gepäck ging es in Frankreich mit Schwung weiter: Der junge Lokalmatador nahm bei seinem Hauptfeld-Debut des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy Frances Tiafoe aus dem Rennen und hielt nun zum 80. Mal in Folge seinen Aufschlag! (Insgesamt gab es auch 28 Asse auf Seiten des Franzosen.)

Vor allem die Aufschlaggeschwindigkeit des 2.03 Meter großen Franzosen lässt einen immer wieder staunen. Einen gravierenden Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Serve scheint es bei dem 21-jährigen auch nicht wirklich zu geben. Im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers gegen Ben Shelton schlug der junge Franzose mit durchschnittlich 235 km/h beim ersten und erstaunlichen 215 km/h beim zweiten Aufschlag auf. Durchschnittlich!

"Ich bin bei einem seiner Aufschläge fast gestorben!", sagte Shelton nach dem verlorenen Finale, der sonst eigentlich als Aufschlagmonster der Tour gilt. Schon bei Wimbledon stellte der 21-jährige eine verrückte Statistik auf: 115 Asse feuerte der Franzose bis zu seinem Achtelfinalaus bei dem englischen Rasenturnier auf den Platz. Kein Wunder also, das der amtierende Lyon-Champion bei den ATP-Statistik-Ranglisten in Sachen Aufschlag ganz vorne mit dabei ist.

Alcaraz, Musetti und Fils überzeugt von steiler Karriere des Aufschlagriesen

Aber nicht nur die Statistik spricht für den aufstrebenden Franzosen. Mpetshi Perricards Tour-Kollegen, wie Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti und auch Arthur Fils, sind ebenfalls der Meinung, dass der frischgebackene Basler Champion nicht nur der beste Aufschläger auf der Tour ist, sondern auch eine blühende Zukunft vor sich hat. Vor allem auf Hartplatz ist der extreme Aufschlag des jungen Talents ein fast unlösbares Problem.

„Die Art und Weise, wie er aufschlägt, ist unfassbar“, sagte der Alcaraz, der in Peking das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler für sich verbuchen konnte. Und auch Mpetshi Perricards ein Jahr jüngerer französischer Kollege Arthur Fils, der dieses Jahr ebenfalls sein Karrierehoch und zwei Titel seiner noch jungen Karriere feiern konnte, sieht den unfassbaren Aufschläger ganz vorne mit dabei: „Ich glaube, er wird sehr bald einer der besten Spieler der Welt sein.“ Bei seinem gestrigen Debut im Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy machte der 21-jährige Mpetshi Perricards alle richtig. Der junge Lokalmatador machte vor heimischem Publikum einen Satzrückstand wett und nahm den 17. Der Welt, Frances Tiafoe, aus dem Masters-Turnier.

