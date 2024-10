ATP-Masters Paris-Bercy: Rublev muss um Turin zittern, Mpetshi Perricard siegt weiter

Andrey Rublev muss nach dem 6:7 (6) und 6:7 (5) gegen Francisco Cerundolo in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy um seine Qualifikation für die ATP Finals in Turin bangen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 16:01 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev am Dienstag in Paris-Bercy

Das Auf und Ab von Andrey Rublev in der Saison 2024 geht auch gegen deren Ende weiter. Wobei der Trend in den letzten Wochen eher nach unten zeigte. Und in Paris-Bercy in Runde zwei gegen Francisco Cerundolo seine Fortsetzung fand. Denn Rublev unterlag dem Argentinier mit 6:7 (6) und 6:7 (5) und muss nun um seinen Startplatz bei den ATP Finals in Turin bangen. Sollte nämlich Alex de Minaur in Paris-Bercy das Viertelfinale erreichen, würde er Rublev, der im Race to Turin im Moment auf Platz acht liegt, überholen.

Durch die Niederlage von Rublev hat indes Taylor Fritz seinen Startplatz in Turin sicher. Der Us-Amerikaner ist zum zweiten Mal nach 2022 dabei, damals erreichte er das Halbfinale.

Fils in Runde zwei gegen Struff

Weiterhin prächtig läuft es derweil für Basel-Champion Giovanni Mpetshi Perricard. Der Franzose gewann gegen Frances Tiafoe mit 6:7 (5), 7:6 (4) und 6:3 und hat nun 80 Mal in Folge seinen Aufschlag gehalten. Gegen Tiafoe reichte Mpetshi Perricard ein einziger Breakball, um in die zweite Runde einzuziehen. Dort geht es entweder gegen Karen Khachanov oder Christopher O´Connell.

Mit Arthur Fils hat ein weiterer Franzose den Dienstag erfolgreich bestritten. Fils gewann gegen Marin Cilic mit 7:6 (5) und 6:4 und bekommt es in Runde zwei mit Jan-Lennard Struff zu tun, der gegen Lorenzo Musetti sicher mit 6:4 und 6:2 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy