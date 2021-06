Olivia ist da! Nachwuchs im Hause Wozniacki

Caroline Wozniacki ist am 11. Juni zum ersten Mal Mutter geworden. Die Tennis-Pensionistin brachte Olivia Wozniacki Lee zur Welt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 20:06 Uhr

Tolle Neuigkeiten von der mittlerweile seit gut einem Jahr pensionierten Caroline Wozniacki. Die Dänin hat am vergangenem Freitag, dem 11. Juni, ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Ihre Tochter Olivia Wozniacki Lee. In der Vergangenheit hatte die 30-jährige Dänin wiederholt mit ihrem Babybauch posiert, nun ist der Nachwuchs im Hause Wozniacki also da.

Vater ist der ehemalige NBA-Profi David Lee, mit welchem die Grand-Slam-Siegerin im Sommer 2019 den Bund der Ehe eingegangen war. Wenige Monate später, bei den Australian Open zum Saisonstart 2020, hatte die 30-Jährige den Deckel auf ihre aktive Laufbahn draufgemacht und sich zur Ruhe gesetzt.

Wozniacki ehemalige Nummer eins

2010 hat Caroline Wozniacki den ersten Platz der WTA-Weltrangliste erreicht, in Summe hat sich die Dänin in ihrer Laufbahn 30 Titel auf WTA-Nivaeu erspielt. Den größten davon zweifelsohne in Down Under, wo sich die 30-Jährige 2018 den Lebenstraum vom Major-Titel erfüllen sollte, nachdem sie zuvor in zwei US-Open-Finals gescheitert war.

Am Ort ihres größten Titels hat Wozniacki im Vorjahr dann ihre aktive Laufbahn, welche zuletzt auch durch eine langwierige Krankheit beeinträchtigt wurde, beendet. Auch, um sich mehr auf ihr Familienleben zu konzentrieren. Nun ist diese familiäre Zukunft ein junges Mitglied reicher.