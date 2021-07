Olympia 2020 live: Philipp Kohlschreiber vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Philipp Kohlschreiber trifft zum Auftakt der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf einen der Mitfavoriten. Das Match gegen Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 07:45 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 15:28 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber trifft zum Auftakt auf einen der Mitfavoriten

Harte Nuss für Philipp Kohlschreiber bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio: Der Routinier muss gegen Stefanos Tsitsipas ran, einen der Mitfavoriten auf den Titel. Tsitsipas, in diesem Jahr schon im Endspiel der French Open, geht als Nummer drei in das Turnier.

Kohlschreiber ist in den vergangenen Wochen immer besser in Schwung gekommen, musste sich in Hamburg allerdings in Runde zwei Filip Krajonvic geschlagen geben. Im Falle eines Sieges wäre er bereits dort auf Tsitsipas getroffen (der dann bekanntlich ebenfalls gegen Krajinovic verlor).

Kohlschreiber vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Philipp Kohlschreiber gegen Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 07:45 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio