Olympia 2021: Djokovic schlägt Struff, auch Medvedev weiter

Mit Novak Djokovic und Daniil Medvedev sind die beiden topgesetzten Spieler der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio sicher in das Achtelfinale eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 26.07.2021, 11:36 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat Jan-Lennard Struff keine Chance gelassen

Jan-Lennard Struff hat Tennis-Dominator Novak Djokovic bei dessen Angriff auf den Golden Slam nicht stoppen können. Der 31-Jährige aus Warstein musste sich dem Weltranglistenersten aus Serbien, der in dieser Saison alle drei bisherigen Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, am Montag bei den Olympischen Spielen in der zweiten Runde mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Zuvor hatte Spitzenspieler Alexander Zverev als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht.

Struff kassierte seine sechste Niederlage im sechsten Duell mit dem serbischen Ausnahmekönner. Djokovic hat in dieser Saison die Chance, als zweiter Tennisprofi nach Steffi Graf 1988 den sogenannten Golden Slam zu schaffen - Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie Olympia-Gold in einem Kalenderjahr.

Zverev nun gegen Basilashvili

Daniil Medvedev hatte mit dem Inder Sumit Nagal erwartungsgemäß keine Probleme. Der Russe gab nur drei Spiele ab, siegte mit 6:2 und 6:1. Früher am Montag hatte Alexander Zverev gegen Daniel Elahi Galan ebenfalls problemlos mit 6:2 und 6:2 das Achtelfinale erreicht. Dort spielt Zverev gegen Nikoloz Basilashvili. Medvedev muss gegen Fabio Fognini ran.

"Es war ein relativ positives Match für mich", sagte der an Position vier gesetzte Zverev, der eine Medaille als Ziel ausgegeben hat und auch im Doppel mit Struff im Achtelfinale steht: "Du musst hier aggressiv spielen, du musst viel mit dem Aufschlag machen. Das hat heute relativ gut geklappt."

Neben Zverev schaffte es auch Dominik Koepfer in das Achtelfinale von Tokio 2020: Der Linkshänder schlug Max Purcell, der nur als Ersatzmann ins Tableau gerutscht war dann aber in Runde eins Félix Auger-Aliassime besiegt hatte, mit 6:3 und 6:0. Koepfer spielt nun gegen Pablo Carreno Busta.

