Olympia: Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff live im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft in seinem Zweitrundenmatch beim Olympischen Tennisturnier auf Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 48) - ab ca. 8 Uhr live im TV, Livestream und bei uns im Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 14:50 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Jan-Lennard Struff

Novak Djokovic ist mitten auf der Mission "Golden Slam" - drei Grand-Slam-Turniere hat er 2021 schon gewonnen, wenn's nach ihm geht, sollen nun Olympisches Gold sowie der Titel bei den US Open hinzukommen.

Djokovic hat sich zum Auftakt in Tokio nicht lange aufgehalten, 6:2, 6:2 hieß es gegen Hugo Dellien, auch Jan-Lennard Struff hinterließ beim 6:3, 6:4 gegen Thiago Monteiro einen starken Eindruck. Aber reicht das gegen Djokovic?

Bislang konnte "Struffi" gegen den Djoker nur selten aufblitzen, zu stark war bislang meist die Defensive des Weltranglisten-Ersten gegen den offensiven Deutschen. Der auch diesmal vor allem seinen ersten Aufschlag brauchen wird, um die Punkte gegen Djokovic diktieren zu können.

Struff gegen Djokovic: Im direkten Vergleich war bislang nix drin

5:0 steht im direkten Vergleich zwischen Djokovic und Struff, vier Begegnungen fanden auf Hartplatz statt, nur ein Mal konnte Struff einen Satz für sich entscheiden: 2020 in Runde 1 bei den French Open. 7:6 (5), 6:2, 2:6 und 6:1 hieß es da am Ende für Djokovic. Zuletzt spielten beide bei den US Open im Vorjahr gegeneinander, hier siegte Djokovic mit 6:3, 6:3 und 6:1.

Struff braucht also einen Plan - gut möglich, dass Alexander Zverev hier den ein oder anderen Tipp weitergibt. Er immerhin hat Djokovic schon zwei Mal besiegt.

Wann kommt Struff gegen Djokovic?

Das Spiel zwischen Jan-Lennard Struff und Novak Djokovic ist als viertes Match am Montag nach 4 Uhr MESZ angesetzt, sollte also in den Morgenstunden starten, zur Nachmittagszeit in Tokio. Das ZDF und Eurosport übertragen im TV, im Livestream seid ihr in der ARD-/ZDF-Mediathek sowie via Eurosport Player dabei. Den Liveticker haben wir für euch!