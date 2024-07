Olympia 2024: Alcaraz nimmt Hürde Griekspoor fürs Achtelfinale

Nach lockerem Beginn musste der Spanier Carlos Alcaraz in seiner Zweitrunden-Partie gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden alles in die Waagschale werfen, um den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 21:06 Uhr

© Getty Images Einen Sieg mit zwei verschiedenen Halbzeiten feierte Carlos Alcaraz gegen Tallon Griekspoor.

Nach seinem leichten Aufgalopp gegen den libanesischen Doppel-Alternate Hady Habib stand der an Nr. 2 gesetzte Carlos Alcaraz vor einer ernsteren Prüfung. Dennoch konnte er angesichts der direkten Bilanz beruhigt in sein Zweitrunden-Match beim olympischen Tennisturnier gegen Tallon Griekspoor gehen, schließlich konnte der Spanier seinen niederländischen Widersacher in den beiden Begegnungen auf der Tour sowohl auf Grand-Slam-, wie auch auf Masters-Ebene, ohne Satzverlust bezwingen.

Und so startete der 21-jährige Alcaraz selbstbewusst mit einer schnellen 3:0-Führung in die Partie und ließ seinen 28-jährigen Gegner im ersten Durchgang aufgrund seines variablen und druckvollen Spiels kaum zur Entfaltung kommen und nur einmal bei eigenem Aufschlag anschreiben.

Im zweiten Akt fand der niederländische Davis-Cup-Spieler besser zu seinem offensiv ausgerichteten Spiel und konnte überwiegend bei eigenem Aufschlag auch öfters am Netz erfolgreich abschließen. Beim Stand von 5:4 für Griekspoor nahm Alcaraz beim Seitenwechsel ein Medical Timeout, bei dem er sich in der Kabine behandeln ließ. In seinem ersten Aufschlagspiel nach der Rückkehr musste der Spanier einen Satzball abwehren, konnte aber das Service halten und es ging in den Tiebreak. Dort musste der vierfache Grand-Slam-Champion das erste Mini-Break abgeben, schaffte aber dennoch die Wende und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 6:1, 7:6 (3)-Erfolg.

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-3. auf Roman Safiullin, der sich mit 6:0, 7:6 (1) gegen Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien behaupten konnte.

