Olympia 2024: Alexander Zverev erreicht in Paris das Achtelfinale

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev setzte sich in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris in zwei Sätzen gegen Tomas Machac aus Tschechien durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 16:34 Uhr

© Getty Images

Hier der Liveticker der Partie zum Nachlesen!

Alexander Zverev steht nach einer recht stabilen Leistung im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Paris: Der Weltranglisten-Vierte gewann sein Zweitrunden-Match gegen den Tschechen Tomas Machac nach 1:35 Stunden mit 6:3, 7:5. Lediglich zur Mitte des zweiten Satzes zeigte der Deutsche ein wenig Nerven. Im Achtelfinale geht es für den DTB-Spieler nun gegen den Australier Alexei Popyrin, der den Schweizer Stan Wawrinke in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Die enorme Hitze und eine knappe Out-Entscheidung zur Mitte des zweiten Satzes ließen Zverev ein wenig den Fokus verlieren, was sich in einigen unnötig engen Aufschlagspielen zeigte. Auch das Break des Böhmen zum 2:2-Ausgleich in Durchgang zwei wäre mit Sicherheit vermeidbar gewesen. Am Ende durfte sich der Hamburger aber über die gelungene Revanche für die gestrige Niederlage im Mixed-Wettbewerb freuen. Dort mussten Zverev und Laura Siegemund als Nummer-eins-Paarung eine 4:6,-5:7-Niederlage gegen Machac und Katerina Siniakova einstecken.

Marterer entgeht knapp der Höchststrafe, Struff krankheitsbedingt out

Maximilian Marterer hat die Runde der letzten 16 hingegen klar verpasst. Der Nürnberger, der ins Teilnehmerfeld nachgerückt war, unterlag dem an Position 13 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in der Pariser Mittagshitze chancenlos mit 0:6, 1:6 und wendete die Höchststrafe gerade so ab. Für Marterer, der am Sonntag in der ersten Runde den Serben Dusan Lajovic in drei Sätzen niedergerungen hatte, war es die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.

Leider eine weitere schlechte Nachricht gibt es von Jan-Lennard Struff zu vermelden. Der 34-Jährige kann aus “gesundheitlichen Gründen" - die nicht weiter präzisiert wurden - nicht an seiner Zweitrunden-Partie gegen Lokalmatador Corentin Moutet teilnehmen. Das Doppel mit Dominik Koepfer gegen die portugiesische Paarung Nuno Borges und Francisco Cabal will Struff allerdings bestreiten. Es geht dabei um den Einzug ins Viertelfinale.