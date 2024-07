Olympia 2024: Struff/Koepfer schmeißen Titelverteidiger raus

Das deutsche Duo Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer legte im olympischen Doppel-Wettbewerb zum Auftakt einen Traumstart hin und besiegte das an Position 7 gesetzte kroatische Top-Doppel Mectic/Pavic, das in Tokio 2021 gemeinsam die olympische Goldmedaille gewinnen konnte, im entscheidenden Match-Tiebreak.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 22:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit dem Erfolg gegen die Titelverteidiger sorgten Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer im Doppel für einen Paukenschlag.

Im Davis Cup machten der Warsteiner Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer aus Furtwangen schon mehrfach gemeinsame Sache. Im Doppel traten die beiden erst einmal bei den Australian Open 2022 zusammen an und konnten damals die zweite Runde beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison erreichen.

Den Einzug in die zweite Runde hat das DTB-Duo nun auch beim olympischen Tennisturnier 2024 in Roland Garros geschafft. Als ungesetztes Doppel trafen sie auf die kroatische Weltklasse-Paarung Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien, das in Paris eine erfolgreiche Titelverteidigung anstrebte.

Gleich das erste Aufschlagspiel konnte die deutsche Paarung ihren Gegnern abnehmen und den Vorsprung bis zum Gewinn des ersten Durchgangs halten. Im zweiten Satz mussten sie einen schnellen 0:3- Rückstand hinnehmen, schafften es aber noch in den Tiebreak, der jedoch an das kroatische Duo ging. Im entscheidenden Match-Tiebreak erspielten sich Struff/Koepfer eine 6:2-Führung, die sie zum finalen 6:3, 6:7 (5), 10:5-Erfolg transportieren konnten.

Im Achtelfinale trifft das deutsche Doppel auf die beiden Portugiesen Nuno Borges und Francisco Cabral. Neben Struff/Koepfer stehen auch noch die an Nr. 2 gesetzten Davis-Cup-Kollegen Kevin Krawietz und Tim Pütz im Wettbewerb, die in der Runde der letzten 16 der französischen Paarung Gael Monfils/Edouard Roger-Vasselin gegenüberstehen werden.

Hier das Doppel-Tableau bei Olympia