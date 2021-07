Olympia 2020: Nikola Mektic und Mate Pavic holen Gold im Doppel

Mit Nikola Mektic und Mate Pavic hat das überragende Doppel des Jahres 2021 nun auch Gold bei den Olympischen Spielen geholt. Die beiden setzten sich im rein kroatischen Endspiel gegen Marin Cilic und Ivan Dodig mit 6:4, 3:6 und 10:6 durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 13:59 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Nikola Mektic sind Olympiasieger im Doppel

Gold und Silber für Kroatien, das war schon vor Beginn des Doppelfinales bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio klar. Am Ende setzte sich dann aber mit Nikola Mektic und Mate Pavic jenes Paar durch, das in dieser Saison schon acht Titel gewonnen hat, zuletzt jenen in Wimbledon. Mektic und Pavic schlugen ihre Landsleute Marin Cilic und Ivan Dodig mit 6:4, 3:6 und 10:6.

Bronze ging an die beiden Neuseeländer Marcus Daniel und Michael Venus, die sich gegen Austin Krajicek und Tennys Sandgren aus den USA mit 7:6 (3) und 6:2 durchsetzen konnten.

