Olympia 2024: Zverev lässt gegen Munar nichts anbrennen

Alexander Zverev ist mit einer souveränen Leistung in die zweite Runde der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris eingezogen. Zverev gewann gegen Jaume Munar mit 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 21:58 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Mit Abendveranstaltungen auf dem Court Philippe-Chatrier kennt Alexander Zverev sich aus, auch in diesem Jahr hat die deutsche Nummer eins bei den French Open öfter mal zur Primetime gespielt. Allerdings stets im Best-of-Five-Format - bei Olympia indes geht alles ein wenig schneller. Wie auch das 6:2 und 6:2 von Zverev gegen Auftaktgegner Jaume Munar aus Spanien. Damit revanchierte sich der Olympiasieger von 2020 in Tokio an Munar für die Niederlage in Marrakech aus dem Jahr 2019. Davor und danach sind sich die beiden auf der Tour nicht begegnet.

Zverev ließ von Anfang an keinen Zweifel darüber aufkommen, wer der Chef auf dem Platz ist. Der an Position drei gesetzte gebürtige Hamburger begann die Sätze eins und zwei jeweils mit einem Break. Und geriet danach nicht mehr in Gefahr.

Nadal spielt am Montag gegen Djokovic

Nächster Gegner von Alexander Zverev wird Tomas Machac sein. Der Tscheche setzte sich zum Auftakt gegen den Chinesen Zhizhen Zhang in drei Sätzen durch. Morgen wird Zverev an der Seite von Laura Siegemund im Mixed im Einsatz sein.

Die meiste Aufmerksamkeit am Sonntag erhielt allerdings Rafael Nadal. Der Spanier musste sich gegen Marton Fucsovics zwar ordentlich strecken, gewann aber dann doch mit 6:1, 4:6 und 6:4. Das bedeutet, dass Nadal in Runde zwei auf Novak Djokovic trifft. Dieses Match wird schon am Montag ausgetragen - als zweite Partie nach 12 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier.