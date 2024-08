Olympia 2024: Zverev nach Sieg gegen Popyrin weiter auf Medaillenkurs

Alexander Zverev ist mit einem 7:5 und 6:3 gegen den Australier Alexei Popyrin in das Viertelfinale der Olympische Sommerspiele 2024 eingezogen. Dort trifft Zverev auch Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 20:45 Uhr

© Getty Images Mit dem Sieg gegen Alexei Popyrin nahm Alexander Zverev bei Olympia die nächste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Alexander Zverev da auf dem Court Suzanne-Lenglen zu verrichten hatte. Denn Alexei Popyrin legte stark los, hatte beim Stand von 5:4 und eigenem Aufschlag sogar einen Satzball. Aber Zverev nutzte die Schwächephase seines Gegners perfekt aus - und schaffte wenige Augenblicke nach dem ersten gleich das zweite Break.

Und in dieser Tonart ging es weiter. Denn im zweiten Satz holte sich Alexander Zverev gleich wieder den Aufschlag seines Gegners. Das reichte dem Goldmedaillengewinner von 2020, um den Sieg sicher über die Distanz zu bringen.

Zverev nun gegen Musetti

Im Viertelfinale wird die Aufgabe nun noch schwieriger. Denn da wartet mit Lorenzo Musetti ein Spieler, der in den vergangenen Wochen ausgezeichnetes Tennis gezeigt hat. Und der am Mittwoch in zwei Sätzen gegen Taylor Fritz gewann. Zverev hat gegen Musetti bislang einmal gespielt: 2022 in Madrid musste der Italiener nach verlorenem ersten Satz aufgeben.

Sollte sich Zverev auch in dieser Partie durchsetzen, würde es im Halbfinale entweder zu einem Treffen mit Novak Djokovic (wie bei Olympia 2020 in Tokio) oder mit Stefanos Tsitsipas kommen.

Hier das Einzel-Tableau bei Olympia 2024