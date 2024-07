Olympia 2024: Zverev/Siegemund scheitern zum Auftakt im Mixed

Der Medaillen-Traum von Alexander Zverev und Laura Siegemund im Mixed bei den olympischen Spielen 2024 in Paris ist bereits nach der Auftakt-Niederlage gegen das tschechische Duo Machac/Siniakova beendet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 19:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als topgesetztes Duo hatten sich Alexander Zverev und Laura Siegemund im Mixed wesentlich mehr erhofft.

Als topgesetztes Mixed-Doppel hatte die deutsche Paarung Alexander Zverev und Laura Siegemund beim olympischen Tennisturnier in Paris angesichts ihrer Erfolge beim United Cup in Australien Großes vor. In ihrer Erstrunden-Partie im 16er Feld trafen sie auf das tschechische Duo Tomas Machac und Katerina Siniakova, die auch im privaten Bereich ein Paar bilden.

Bereits das erste Aufschlagspiel von Laura Siegemund musste das DTB-Mixed abgeben und konnte das Break bis zum Satzende nicht mehr wettmachen. Gerade Siniakova zeigte mit einer starken Leistung auf, warum sie schon Doppel-Titel bei allen vier Grand-Slam-Turnieren erringen konnte. Zwei davon alleine in diesem Jahr.

Auch im zweiten Durchgang lag das deutsche Mixed-Doppel früh mit einem Break im Hintertreffen, konnte sich aber noch einmal auf 4:4 herankämpfen. Nach dem vorentscheidenden Aufschlagverlust zum 5:6 servierte die tschechische Paarung das Match souverän aus und zieht mit einem 6:4, 7:5-Erfolg ins Viertelfinale ein.

Nach der verpassten Chance im Mixed geht es für Alexander Zverev noch im Einzel weiter, wo er in der zweiten Runde auf seinen heutigen Widersacher im Mixed, Tomas Machac, treffen wird. Für Laura Siegemund geht es noch im Doppel mit Angelique Kerber weiter, die der britischen Paarung Boulter/Watson gegenüberstehen werden.

Maria/Korpatsch im Doppel chancenlos

Den Einzug in die zweite Runde deutlich verpasst hat das deutsche Damen-Doppel mit Tatjana Maria und Tamara Korpatsch. Das DTB-Duo unterlag dem argentinischen Doppel Carle/Podoroska glatt mit 3:6, 0:6.