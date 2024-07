Olympia Paris 2024: Zverev und Siegemund im Mixed topgesetzt

Mit Veröffentlichung der Startliste mit den 16 Mixed-Teams beim Olympischen Tennisturnier 2024 in Roland Garros gehen Alexander Zverev und Laura Siegemund als Top-Favoriten in den Wettbewerb.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 23:06 Uhr

© Getty Images Nach ihrem Erfolg beim United Cup gehen Alexander Zverev und Laura Siegemund auch nominell favorisiert ins Olympische Tennisturnier.

Nachdem der Hamburger Alexander Zverev und Laura Siegemund aus Metzingen im Januar den deutschen Erfolg beim United Cup in Australien mit starken Auftritten im Mixed unter Dach und Fach brachten, geht das DTB-Duo nun auch nominell topfavorisiert in den gemischten Wettbewerb bei Olympia. In der von der ITF veröffentlichten Startliste für das Mixed beim Olympischen Tennisturnier prangt die deutsche Paarung als Nr. 1 in der Auflistung.

Dennoch muss sich das deutsche Mixed-Doppel auf dem Weg zur Goldmedaille auch anderen namhaften Teams erwehren. So schicken die USA Taylor Fritz mit der gerade frisch zur Fahnenträgerin ernannten Coco Gauff ins Rennen. Ein interessantes Duett stellen auch Daniil Medvedev und Mirra Andreeva dar, die als russische Athleten unter neutraler Flagge starten werden.

Ganze Überzeugungsarbeit leistete anscheinend die Griechin Maria Sakkari, die Stefanos Tsitsipas doch noch überreden konnte, nachdem dieser neben dem Einzel eigentlich nur im Doppel mit seinem Bruder Petros antreten wollte. Spannend wird auch zu beobachten sein, wie die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina ihren kasachischen Landsmann Alexander Bublik bei Laune halten wird.

Auf altbekanntes wird der Tscheche Tomas Machac zurückgreifen, der mit der mehrfachen Grand-Slam-Siegerin im Doppel und Mixed, Katerina Siniakova, auch im privaten Bereich ein Paar bildet. Hoch einzuschätzen ist auch die chinesische Paarung Qinwen Zheng und Zhizhen Zhang, die sich beide neben ihren Erfolgen auf der Tour auch den jeweiligen Titel bei den asiatischen Kontinentalmeisterschaften sichern konnten.

Hier geht es zur Startliste im Mixed bei den Olympischen Spielen 2024