Olympia: Stefanos Tsitsipas gelingt Revanche gegen Frances Tiafoe

Stefanos Tsitsipas steht nach einem klaren Zweisatzerfolg über Frances Tiafoe im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Tokio und revanchierte sich somit auch für seine Erstrundenniederlage in Wimbledon.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 05:57 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Tokio im Achtelfinale

War Stefanos Tsitsipas vor wenigen Wochen beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon gegen Frances Tiafoe noch recht chancenlos geblieben, so drehte der Grieche in der zweiten Runde der Olympischen Spielen in Tokio den Spieß um: Der Weltranglistenfünfte benötigte gerade einmal 73 Minuten, um den 6:3 und 6:4-Erfolg gegen den US-Amerikaner zu fixieren.

Im ersten Durchgang reichte Tsitsipas ein frühes Break zum 2:0, welches er anschließend souverän zum Satzgewinn transportieren konnte. Ein ähnlich Bild zeigte sich auch im zweiten Abschnitt, in welchem der French-Open-Finalist seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 3:2 abnahm und endgültig auf die Siegerstraße abbog. Selbst ließ Tsitsipas im gesamten Match nur einen einzigen Breakball zu.

Der 22-Jährige trifft im Achtelfinale nun auf Ugo Humbert oder Miomir Kecmanovic. Das Match der beiden könnte am Dienstag anders als jenes zwischen Tsitsipas und Tiafoe, das auf dem überdachten Center Court stattfand, allerdings den widrigen Bedingungen zum Opfer fallen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio