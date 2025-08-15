Olympiasiegerin Monica Puig zum ersten Mal Mama

Monica Puig hat vor wenigen Wochen ihre Tochter zur Welt gebracht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 03:22 Uhr

© Instagram / @monicaace93 Monica Puig

Mila Alexandra Rakitt kam am 30. Juli auf die Welt, sie ist das erste Kind für Monica Puig und ihren Mann, den ehemaligen Tennisprofi Nathan Rakitt. Die beiden hatten Ende 2022 geheiratet.

Seither postet die Olympiasiegerin aus 2016 fleißig Fotos - und holt sich Glückwünsche ab, unter anderem von Coco Gauff, Christina McHale, Daria Saville, Ajla Tomljanovic und den Tour-Müttern Lucie Safarova und Barbora Strycova.

Puig dekorierte ihre Tochter auch mit ihrer Olympischen Goldmedaille: Die hatte sie vor genau neun Jahren in Rio de Janeiro geholt, im Turnier ihres Lebens. Im Endspiel schlug Puig damals Angelique Kerber.

Der Erfolg von Rio, er war der mit Abstand größte für die Puerto Ricanerin, die es in der Weltrangliste bis auf Platz 26 schaffte. Für Puerto Rico war dies die erste Goldmedaille überhaupt.

Puig hatte ihre Karriere nach mehreren Verletzungen in 2022 beendet und hat sich seither als Marathonläuferin versucht. 2022 ging sie am legendären New York Marathon an den Start.