zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 13:19 Uhr

Zugegeben: Natürlich kann Toni Nadal nicht neutral gegenüber seinem Neffen “Rafa” sein – und er will es wahrscheinlich auch gar nicht. In einem gerade ausgestrahlten Interview bemüht sich Toni Nadal, der seinen Neffen von 1990 bis 2017 trainierte, aber.

Toni Nadal: Nur die Verletzungen haben “Rafa” im Weg gestanden

Er gibt zu, dass Djokovic mittlerweile den Titel des größten männlichen Tennisspielers aller Zeiten verdient hat. Darauf kann er es aber nicht lassen, sofort eine Einschränkung fallen zu lassen, die mit seinem Neffen zusammenhängt. Er ist nämlich der festen Überzeugung, dass Rafael Nadal unangefochten über Djokovic im GOAT-Renen stehen würde, wären da nicht die zahlreichen Verletzungen gewesen.

Wörtlich sagte Toni Nadal in dem Interview: „Ich denke, mein Neffe wäre der Beste in der Geschichte, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte. Wenn mich Leute fragen, wer der Beste in der Geschichte ist, sage ich: ‚Der Beste in der Geschichte ist Djokovic, wegen allem, was er erreicht hat, und derjenige, der das beste Tennis gespielt hat, ist Federer. Aber ich glaube, mein Neffe wäre der Beste, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte.'“

Auf die Frage nach seiner Reaktion auf “Rafas” Rücktritt sagte Toni: „Wenn etwas zu Ende geht, gibt es immer Traurigkeit, aber ich bin glücklich über den Einfluss, den Rafael in der Welt des Sports hinterlassen hat."