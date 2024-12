Ons Jabeur - das weibliche Pendant zu Dominic Thiem?

Wenn es um die Beliebtheit unter den WTA-Kolleginnen geht, dann ist Ons Jabeur immer weit vorne zu finden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2024, 09:27 Uhr

© Getty Images Ja, auch Aryna Sabalenka hat wohl für Ons Jabeur gestimmt

Die Fairness von Dominic Thiem war auf der ATP-Tour über Jahre legendär. Da ist es auch schon mal vorgekommen, dass Thiem einem seiner Gegner (wie etwa Taylor Fritz bei den US Open) den Hinweis gegeben hat, den Aus-Ruf eines Linienrichters noch einmal einer elektronischen Überprüfung zu unterziehen. Und so war es Thiem stets wichtiger, mit gesicherten Fakten an sein Ziel zu kommen als mit unsauberen Tricks oder durch Fehlentscheidungen des Schiedspersonals.

Auch dafür wurde Thiem ja in dieser Woche von der ATP mit einer Auszeichnung bedacht.

Bei den Frauen hat sich Ons Jabeur den Ruf der besten Kollegin erarbeitet. Was nicht nur, aber auch in den sozialen Medien glaubwürdig zelebriert wird: Alle lieben Ons! Und das hat sich nun schon im zweiten Jahr in Folge im Gewinn von gleich zwei WTA-Awards niedergeschlagen. Für die die WTA-Spielerinnen abgestimmt haben, wohlgemerkt.

Da wäre zunächst der Karen Krantzcke Sportsmanship Award, der das vorbildliche Verhalten auf dem Court belohnt. Und dann noch der Peachy Kellmeyer Player Service Award. En darf sich Ons Jabeur auf ihren Briefkopf kleben, weil ihr Umgang mit den anderen Profis auf der WTA-Tour so vorbildlich war wie von keiner anderen Kollegin.