Die Aufstiegsstory von Ons Jabeur fasziniert seit Jahren die Tennis-Welt und hat sie zu einer Heldin nicht nur im arabischem Raum werden lassen. Doch nach ihrer Verletzung kommt die Tunesierin 2023 nicht in Tritt. Beim Turnier in Miami verlor sie gleich in der ersten Runde gegen Warwara Gratschowa mit 2:6 und 2:6.

Ons Jabeur ist mit ihrem Tennis ein echter Hingucker für viele Fans. Mit ihrer Raffinesse schafft sie es, sich von dem oftmals monotonem Spielstil der Damen abzusetzen. So wurde sie zum Fan-Liebling – und erfolgreich. Mit dem Einzug ins Wimbledon-Finale 2022 bei den US Open im selben Jahr als zwei große Höhepunkte.

Doch dieses Jahr will es noch so gar nicht laufen für die 28-Jährige. Bei den Australian Open verlor sie in der zweiten Runde. Danach unterzog sie sich einem kleinen Eingriff und kehrte in Indian Wells zurück auf die Tour. Doch auch in der kalifornischen Wüste verlor sie früh im Achtelfinale. Und nun in Miami war sogar noch eine Runde früher Schluss. Bei ihrem ersten Match in Florida hatte sie gegen Warwara Gratschowa, die Nummer 54 der Welt, keine Chance. 2:6, 2:6 hieß es am Ende.

Beim Stand von 0:3 im zweiten Satz nahm Jabeur ein Medical Timeout und fast schien es, als könne sie nochmal zurückkommen. Zwei Spiele in Folge holte die an Nummer vier gesetzte Favoritin. Doch es sollten ihre einzigen Spiele in diesem Satz bleiben. Fehler an Fehler reihte sich danach wieder in ihrem Spiel und so kam nicht mit der Power ihrer Gergnerin zurecht.

In dieser Form scheint die Ons Jabeur aus 2022 wie aus einer anderen Welt.