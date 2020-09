Oops, he did again - Roger Federer versucht sich wieder als Sänger

Für seine Werbepartner geht Roger Federer auch dorthin, wo es wehtut. Nicht nur ihm selbst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 14:39 Uhr

© Getty Images Nein, diesmal hat Roger Federer wieder selbst gesungen

Wenn Roger Federer sich daran macht, öffentlich musikalisch zu glänzen, lässt sich ein gewisses Muster erkennen. Der Maestro fühlt sich nur in der Gruppe wohl. Vor ein paar Jahren nahm sich Federer also gemeinsam mit Tommy Haas und Grigor Dimitrov ein Herz und bereicherte das Internet mit seiner Version von „Hard to Say I´m Sorry“, im Original gesungen von Chicago.

Nun setzt der mittlerweile 39-Jährige zum nächsten akustischen Rundumschlag an, diesmal allerdings mit kommerziellem Hintergrund. „With a little help from my friends“ wird da von Federer intoniert, in der Tradition der Beatles, aber auch von Joe Cocker.

Ganz unbeleckt ist Roger Federer nicht in die Musikbranche eingestiegen, vielmehr hatte er sich Tipps von einem Gesangscoach geholt. "Zuerst musste ich ein bisschen meine Angst vor dem Singen in der Öffentlichkeit überwinden. Ein paar Tage vor den Dreharbeiten habe ich dann versucht, den Song in meinem Auto zu singen“, sagte Federer auf „20min“.

Über seine Perspektiven im Unterhaltungs-Business macht sich Roger Federer natürlich keine Illusionen. „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich in absehbarer Zeit Anrufe für einen Plattenvertrag erhalten werde. Aber ich hoffe natürlich, dass die anderen im Clip einen Anruf bekommen werden, denn sie waren wirklich fantastisch.“