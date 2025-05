Osaka, Raducanu, Andreescu: Ernüchterung bei den Major-Siegerinnen

Aufsteigende Tendenz: ja. Aber Naomi Osaka, Bianca Andreescu und Emma Raducanu mussten am Montag in Rom doch feststellen, dass sie von jener Form, die ihnen dereinst Grand-Slam-Championships eingebracht haben, ein Stück weit entfernt sind.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 22:56 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka ist am Montag in Rom knapp gescheitert

Emotionale Ausbrüche auf dem Court sind ja nicht so die Sache von Naomi Osaka. Als die Japanerin am gestrigen Montag aber die letzten drei Punkte im Tiebreak des dritten Satzes gegen Peyton Stearns mit eigenen Fehlern abgab, da hingen die Mundwinkel von Osaka doch ziemlich weit nach unten.

Komplett undramatisch haben sich mit Emma Raducanu und Bianca Andreescu zwei andere ehemalige Major-Siegerinnen aus dem Foro Italico verabschiedet. Raducanu hatte gegen Coco Gauff ebenso wenige Chancen wie ein paar Stunden später Andreescu gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

Nur Osaka hätte genügend Tempo

Gerade dieses Match hat indes gezeigt, wie sich die Zeiten geändert haben: Bianca Andreescu hat ihren größten Erfolg 2019 bei den US Open im Finale gegen Serena Williams gefeiert. Mit klugem Tennis und großem Kampfgeist. Den kann man der Kanadierin nach den vielen Verletzungspausen auch weiterhin nicht absprechen. Aber über die meiste Zeit im Match gegen Zheng hat die Chinesin einfach mit zu hohem Tempo für Andreescu gespielt. Und da ginge sogar noch schneller - siehe Aryna Sabalenka.

Auch Emma Raducanu hatte keinen Auftrag gegen Coco Gauff, was aber weniger an den vielen spielerischen Waffen der US-Amerikanerin lag. Sondern vielmehr am Mangel derselben bei Raducanu. Bleibt also eigentlich nur Naomi Osaka, die das Tempo der aktuellen Weltspitze mitgehen könnte. Wäre da nicht der Mangel an Konstanz.

Insgesamt würde es dem Frauentennis extrem gut tun, wenn diese drei Champions wieder ganz vorne mitmischen könnten. Der Montag in Rom hat in dieser Hinsicht aber eine gewissen Ernüchterung gebracht.

