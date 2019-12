Osaka rechnet mit Serena Williams

Naomi Osaka hat Serena Williams auch für 2020 auf dem Zettel und schreibt ihre einstige Finalgegnerin bei den US Open 2018 nicht ab.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 21:43 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka (li.) und Serena Williams (re.)

Am 26. September 2019 ist Serena Williams (WTA 10) 38 Jahre alt geworden. Die 23malige Grand-Slam-Siegerin, die vor knapp drei Jahren wegen ihrer Schwangerschaft aussetzte und deswegen in Folge im Ranking weit abfiel, gehört laut ihrer Kollegin Naomi Osaka (WTA 3) noch lange nicht zum alten Eisen. Die amtierende Australian-Open-Titelträgerin Osaka hat Williams auch für 2020 auf dem Zettel. "Es ist dumm, Serena abzuschreiben", sagte Osaka in einem Gespräch mit dem Sydney Daily Telegraph. "Sie war die Finalistin in Wimbledon und bei den US Open und blieb unter den Top 10, obwohl sie die wenigsten Turniere spielte. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen hart zu ihr. Sie ist keine, die man abschreiben sollte."

Osaka, die einst 2018 bei den US Open gegen Williams nach einem heftigen Schiedsrichter-Disput der US-Amerikanerin gewonnen hatte, wollte zudem auch den Einfluss ihrer Kollegin auf andere Spielerinnen im Interview hervorheben. "Ich hätte nicht Tennis gespielt, wenn es nicht Serena und ihre Schwester Venus gegeben hätte, die ich in meiner Jugend zusammen mit meiner Schwester beim Tennis beobachtet habe. Serena ist definitiv jemand, zu dem ich aufschaue", sagte die 22-jährige Japanerin. "Es gibt viele exzellente Spielerinnen und ich glaube, dass das Frauentennis gerade jetzt sehr stark ist."

2019 mit drei Finalteilnahmen

2019 hat sich die langjährige Weltranglistenerste zeitweise bis auf Rang acht vorgekämpft. Williams hat in dieser Saison zwar kein Turnier gewonnen. Aber die Rechtshänderin erreichte sowohl das Finale in Wimbledon, das sie gegen Simona Halep verlor, als auch das Endspiel bei den US Open, in dem Williams gegen Bianca Andreescu unterlag. Zudem hat die 72malige WTA-Turniersiegerin eine weitere Finalteilnahme beim WTA-Premier-5-Turnier in Toronto vorzuweisen und wird das Jahres-Ranking mit Position zehn abschließen.