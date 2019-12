Andreescu-Coach - „Bianca ist super-patriotisch“

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu liegt mit ihrer Vorbereitung auf die Saison 2020 noch nicht ganz im Plan. Der Start ist dennoch in Auckland geplant.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 08:24 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu liegt nicht ganz im Plan

Noch stehen die Zeichen bei Bianca Andreescu nicht ganz auf exklusiver Tennisvorbereitung: Die regierende US-Open-Siegerin nutzte eine kurze Trainingspause, um sich mit dem nach allgemeinem Dafürhalten größten Sportler ihres Landes zu treffen - Wayne Gretzky. Wie es sich für pensionierte Legenden gehört, auf einem Golfplatz.

Ernst wird es für die 19-Jährige in Auckland, wo sie im vergangenen Jahr als Qualifikantin erst im Endspiel Julia Görges unterlegen war. Wie gut Andreescus Form bis dahin sein wird, weiß nicht einmal ihr Coach Sylvain Bruneau. „Sie wird in Auckland spielen, aber wird erst in den nächsten paar Tagen zu spielen beginnen. Wir hinken unserem normalen Tempo also etwas hinterher. Wir werden die Vorbereitung für Auckland aber nicht beschleunigen. Wir sehen mal, wie es läuft. Wenn wir noch mehr Training brauchen, werden wir Auckland vielleicht auch auslassen und uns richtig für die Australian Open vorbereiten.“

Andreescu spielt bei Olympia

Auf jeden Fall im Plan sind aber die Auftritte für Kanada. „Bianca ist eine super-patriotische Athletin“, sagte Bruneau weiter. „Sie ist komplett dazu entschlossen, im Fed Cup und bei den Olympischen Spielen anzutreten. Das hat sie mir am ersten Tag gesagt, als wir uns getroffen haben. Sie hat die kanadische Flagge über ihr Herz tätowiert.“