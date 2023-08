Oscar Otte muss wieder unters Messer

Erneute Zwangspause für Oscar Otte (ATP-Nr. 185): Der 30-Jährige musste sich wieder am Knie operieren lassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 19:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Oscar Otte

Das gab Otte via Instagram bekannt. "Leider habe ich mich in Wimbledon am Knie verletzt und der Eingriff war mehr als nötig", schrieb er - mit bestem Dank an seinen behandelnden Arzt.

Otte hatte sich im Vorjahr bereits am Knie operieren lassen müssen und sprach danach immer wieder über Probleme.

Nach einem stotternden Saisonstart war er aus den Top 200 gefallen, hatte in Wimbledon mit überstandener Qualifikation und dem Erreichen der zweiten Runde endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

"Ich hoffe, Ende des Jahres wieder matchtauglich zu sein für den Rest der Saison", so seine Aussicht aktuell in Sachen Comeback.