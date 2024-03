Patrick Mouratoglou verrät: Er würde gerne Nick Kyrgios trainieren

Patrick Mouratoglou glaubt den aufbrausenden Nick Kyrgios zu verstehen und würde in unbestimmter Zeit gerne mit dem Australier zusammenarbeiten. Allerdings unter ein paar Vorbehalten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 14:17 Uhr

Zum dritten Mal innerhalb von 18 Monaten kommen der prominente Patrick Mouratoglou und die Nummer sieben der Welt, Holger Rune erneut als Trainer und Schüler zusammen. Die negativen Aussagen Runes gegenüber seinem ehemaligen bzw. neuen Coaches seien vergessen und vergeben. Natürlich hat der Franzose nun alle Hände voll zu tun mit seinem Schützling. Doch wäre diese Patnerschaft nicht so zusammengekommen, hätte es noch jemand anderen gegeben, den der erfahrende Franzose gerne als Coach begleitet hätte: Nick Kyrgios. "Ich denke, er wäre einer der aufregendsten Jungs, die man trainieren könnte", wie der prominente Coach Anfang des Jahres mitteilte.

Ein komplizierter Spieler mit unglaublichem Potenzial

"Dieser Typ hat ein unglaubliches Potenzial", erklärte Mouratoglou. Weiter führte er aus: "Er ist kompliziert, er ist komplex. Manchmal denke ich, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er sich selbst versteht, aber ich denke, von der Seite, die ihn so viele Jahre lang beobachtet hat, denke ich, dass ich ihn verstehe. Ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich kann ihn spüren. Ich denke, es gibt eine Menge sehr kluger Dinge, die man mit ihm machen kann, einen Grand Slam oder mehr."

Dennoch muss eine Zusammenarbeit natürlich im gegenseitigen Interesse liegen, das weiß auch Mouratoglou. "Die Sache ist die, dass jemand, der einen Trainer haben will, ihn auch haben will", warnte Mouratoglou. "Man kann nicht mit einem Spieler arbeiten, der keinen Trainer will. Das wird also eines Tages seine Entscheidung sein oder vielleicht nie, wir werden sehen." Kyrgios fehlt bereits seit über einem Jahr auf der ATP-Tour und ein Comeback ist noch nicht ersichtlich. Da Mouratoglou sich sowieso erstaml völlig auf Rune konzentrieren wird, kann man eine Zusammenarbeit in der nächsten Zeit ausschließen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt?