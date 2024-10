Paula Badosa pausiert bis zu den BJKC-Finals in Malaga

Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim WTA-Turnier in Ningbo kündigte Paula Badosa an, ihre Saison auf der WTA-Tour zu beenden. Wie die Spanierin in den sozialen Medien nun ankündigte, wird sie dennoch beim Finalturnier des BJKC in Malaga antreten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 18:08 Uhr

© Getty Images Trotz ihrer Beendigung der WTA-Saison wird Paula Badosa beim Finalturnier des BJKC in Malaga antreten.

Die zweite Jahreshälfte von Paula Badosa zeigte im Schnelldurchgang auf, dass die Karriere der 26-jährige durch einen extremen Wechsel von Höhen und Tiefen gekennzeichnet ist. Zum Start der nordamerikanische Hartplatzsaison zu den US Open legte die oft von Verletzungen geplagte Spanierin beim 500er-Turnier in Washington einen fantastischen Lauf hin und stürmte unter anderem mit Siegen gegen die ehemaligen Grand-Slam-Championessen Sofia Kenin und Emma Raducanu zu ihrem ersten WTA-Titel seit zweieinhalb Jahren. Es folgten ein Halbfinale beim 1000er-Event in Cincinnati und ein Viertelfinaleinzug beim Major in New York.

Auch in Asien blieb Badosa vorerst auf der Erfolgsspur. Beim Masters-Event in Shanghai spielte sich die ehemalige Weltranglisten-2. erneut in die Vorschlussrunde, wo sie mit Satz und Break gegen Coco Gauff führte, das Match aber nicht über die Ziellinie brachte. Für größere Schlagzeilen bei diesem Turnier sorgte die 26-jährige jedoch abseits des Courts, als ihr Trainer Pol Toledo ein Foto von ihr in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, dass sie beim Essen mit Stäbchen an den Augenwinkeln abbildete und ihr die angebliche Imitation des asiatischen Aussehens als Rassismus ausgelegt wurden, was die Spanierin aber in einem anschließenden Post vehement von sich wies.

Auch wenn spekuliert wurde, dass sie deswegen das 1000er-Event in Wuhan absagte, deutet doch mehr auf die angegebene Grippe-Erkrankung hin, da sie beim 500er-Turnier in Ningbo wieder auf chinesischem Boden antrat. Auch dort erreichte sie die Runde der letzten Vier, musste aber nach verlorenem ersten Satz aufgrund unberuhigender Blutdruck-Werte gegen Daria Kasatkina aufgeben. Ihre anschließende Aussage, dass sie in diesem Jahr keine WTA-Turniere mehr planen würde, deutete somit auf ein vorzeitiges Saisonende hin.

Umso überraschender ihr aktueller Post beim Nachrichten-Dienst X, in dem sie mit der Aufforderung an ihre spanischen Fans ein Antreten beim Finalturnier des Billie Jean King Cups kommunizierte: „Wen sehe ich in Malaga. Ich warte auf euch ALLE! Vamos.“

Auch wenn sich das spanische Team mit der Zulosung des polnischen Teams, das nun doch mit Iga Swiatek antreten wird, eher in der Außenseiterrolle befindet, dürfte die Teilnahme der aktuellen Nr. 14 im WTA-Ranking beim Heimspiel ein absoluter Glücksfall für die Veranstalter in Malaga darstellen.