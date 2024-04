Philipp Kohlschreiber als Experte bei Sky - es ist eine Freude

Seit ein paar Wochen agiert Philipp Kohlschreiber bei Sky als Experte. Und das in unterhaltsamer und informativer Weise.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 07:40 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber ist immer noch gut im Schlag

Nein, Konfuzius hat Philipp Kohlschreiber während seiner noch jungen Tätigkeit als Experte bei Sky bislang nicht zitiert. Wiewohl es nahe läge: Glaubt man nämlich Stephan Fehske, dem langjährigen Manager von Kohlschreiber, der mittlerweile die Instagram-Weltrangliste in Sachen Originalität anführt, dann hat der legendäre Philosoph auch in Sachen Tennis einiges beizutragen. Nun, gut: Vielleicht legt Kohli in dieser Hinsicht noch nach.

Festzuhalten ist aber schon jetzt, dass Sky mit Philipp Kohlschreiber (und natürlich auch Andrea Petkovic) einen Fachmann am Start hat, der vielleicht noch ungewaschene Socken seiner letzten Profipartie (die in der Qualifikation für das Wimbledon-Turnier 2022 gegen Mikhail Kukushkin stattgefunden hat - nicht das, was ein so wunderbarer Spieler wie Kohlschreiber als Abschied verdient hat) im Waschkeller liegen hat. Dazu im Zweifel gegen fast alle aktuellen Spieler schon auf dem Court gestanden hat. Und das merkt man bei den Einwürfen des gebürtigen Augsburgers in jeder Minute seines Co-Kommentars.

Kohlschreiber sieht einen nervösen Nadal

Sehr schön zu beobachten war das am Montag in der Partie von Rafael Nadal gegen Pedro Cachin. Da hat Kohlschreiber sofort angemerkt, dass der Argentinier am Netz nach einem T-Shirt von Rafa gefragt haben könnte. Danach hat der langjährige Spitzenspieler Deutschlands die Statistik des Matches richtig schön zerlegt - denn nicht alle Zahlen spiegelten den tatsächlichen Spielverlauf wider (Beispiel: die Punkte von Nadal am Netz, die weniger durch das forsche Vorpreschend des Matadors zustande gekommen waren. Sondern durch teilweise grotesk misslungene Stopps von Cachin).

Spannend auch, dass Kohlschreiber bei Nadal ein ordentliches Maß an Nervosität konstatierte. Und dies auch begründete. Etwa dadurch, dass Nadal sich öfters verschätzt hatte, was die Flugbahn seiner Bälle anbelangte.

Dass Philipp Kohlschreiber dem Tennis auch aktiv nach wie vor verbunden bleibt, ist die nächste gute Nachricht. So Trainer der achtmalige Turniersieger auf der ATP-Tour an der Tennisbase in Oberhaching mit Max Hans Rehberg. Und begegnet dabei neuerdings auch einem alten Weggefährten: Florian Mayer nämlich. Der allerdings konzentriert sich aktuell nur auf die Arbeit auf dem Court. Und hat nach allem, was man weiß, mit Konfuzius nichts am Hut.