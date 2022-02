Pierre-Hugues Herbert applaudiert Djokovic: "Freiheit wichtiger als Tennis"

Der französische Tennisprofi Pierre-Hugues Herbert (ATP-Nr. 109) hat lobende Worte für Novak Djokovics Interview gefunden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 19:14 Uhr

© Getty Images Pierre-Hugues Herbert

Novak Djokovic hatte am Dienstag mit seinem ersten großen Interview seit seiner Ausreise aus Australien überrascht. Gegenüber der BBC erklärte er, weiterhin auf eine Impfung verzichten zu wollen. Und wenn ihn das daran hindere, an Grand-Slam-Turnieren teilzunehmen? "Ja, das ist der Preis, den ich zu zahlen bereit bin", so der Djoker.

Der sich dennoch davon distanzierte ein Impfgegner zu sein, wolle aber selbst entscheiden, was er seinem Körper zuführe und was nicht.

Die Prinzipien der Entscheidungsfindung für seinen Körper seien jedoch wichtiger als jeder Titel oder alles andere, so Djokovic, "ich versuche, so gut wie möglich mit meinem Körper in Einklang zu sein."

Djokovic: Herbert hat "großen Respekt"

Lobende Worte erhielt Djokovic hierfür von Tenniskollege Pierre-Hugues Herbert. Der Franzose, aktuell die Nummer 9 im Doppel, ist ebenso noch ungeimpft, zuletzt hatte er die Australian Open verpasst. "Freiheit ist wichtiger als Tennis und alles andere", erklärte der 30-Jährige gegenüber der L'Équipe. "Ich habe mich selbst in dem Interview von Djokovic wiedergefunden." Er habe "großen Respekt" für Djokovic Haltung. "Er hat Überzeugungen, Respekt dafür", so Herbert.

Herbert hatte sich vor Kurzem mit dem Coronavirus infiziert und zuletzt Challenger- und ATP-Turniere in Frankreich bestritten, aktuell ist er in Marseile am Start, wo er sein Auftaktmatch am Dienstag gegen Mikhail Kukushkin gewann.

"Ich bin einfach sehr froh, in meiner Situation spielen zu können", sagte er. Zum Ende des vergangenen Jahres habe er wenig in die Zukunft schauen können, "von daher bin ich sehr glücklich auf dem Platz zu stehen und Turniere in Frankreich zu spielen. Wir wollen vor Publikum spielen, das ist es, was mich motiviert."