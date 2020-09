Podcast - "Das Hauptproblem ist das Players Council"

"Quiet, please - der tennisnet-Podcast", Episode 29. Dirk Hordorff und Alex Antonitsch nehmen die Entwicklungen hinter den Kulissen des Profitennis ganz genau unter die Lupe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 12:31 Uhr

© Getty Images Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Novak Djokovic die ganze Schuld für eine weitere Zerrüttung des Tenniszirkus zuzuschieben, hält Dirk Hordorff, Vizepräsident des DTB, für völlig falsch. Vielmehr ginge es im Players Council zu wie in einem Sandkasten, in dem sich die Kinder gegenseitig Sand in die Augen werfen. Ganz so schlimm beurteilt Alex Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbühel und Experte für ServusTV, die Situation nicht.

