Politische Botschaft: Kristina Mladenovic verteidigt Novak Djokovic

Es war einer der großen Aufreger zu Beginn der French Open, als Novak Djokovic nach seinem Match in der ersten Runde auf eine TV-Kamera eine politische Botschaft zur brisanten Lage im Kosovo geschrieben hat. Kristina Mladenovic unterstützt das Statement des Serben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 13:34 Uhr

Nach seinem Sieg in der ersten Runde in Roland Garros schrieb Djokovic auf eine Kamera: "Kosovo ist das Herz Serbiens. Beendet die Gewalt." Im Jahr 2008 erklärte Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien und wurde seitdem von 100 Ländern als souveräner Staat anerkannt. Serbien hat jedoch die Souveränität Kosovos nie anerkannt.

Mladenovic, die in Frankreich geboren wurde und für Frankreich spielt, hat serbische Wurzeln, da ihr Vater in Gjilane, einer Stadt in Kosovo, geboren wurde.

Mladenovic stellt sich hinter Djokovic

"Novak ist großartig, er ist ein wahres Vorbild für alle anderen. Das habe ich gesehen. Viele Menschen dürfen über Russland und die Ukraine sprechen, jeder hat eine Meinung, und das ist nicht politisch? Andererseits ist das Stsatement von Novak dann plötzlich politisch?“, sagte Mladenovic in einem Interview mit dem „Telegraf".

Und Mladenovic sagte direkt auf den inhalt des Djokovic-Statements angesprochen: „Ja, ich teile Novaks Standpunkt, Kosovo ist auch für mich das Herz Serbiens. Mein Vater stammt aus Gjilane, meine Großmutter lebte dort und ich war dort, als ich ein Kind war", so Mladenovic weiter und auch sportlich äußerte sie sich zum Halbfinale Djokovic versus Alcaraz: „Vielleicht ist das ein wenig subjektiv, aber ich hoffe, dass er hier seinen 23. Grand-Slam-Titel gewinnt. Alcaraz ist gut und er hat seine Chance, er ist jung, aber Novak ist erfahrener und es gibt kein Turnier, bei dem er nicht als Hauptkandidat für den Sieg gilt", meinte Mladenovic.