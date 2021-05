Porsche Race to Shenzhen: Barty baut Führung aus, Sabalenka auf Platz drei

Die beiden Finalistinnen des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid spielen auch in der Jahreswertung, dem Porsche Race to Shenzhen, zwei tragende Rollen: Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 20:00 Uhr

Jene Titelverteidigung, die Ashleigh Barty in diesen Tagen anstrebt, ist sicherlich jene in Roland Garros. Zugegeben: Die letzte Siegerin der French Open heißt Iga Swiatek, aber Barty hat 2019 am Bois de Boulogne gewonnen. Und auf Antreten im vergangenen Herbst verzichtet. Keine neue Siegerin hat seit 2019 indes das Jahresfinale der Frauen gefunden. Das letzte in Shenzhen angesetzte wurde ersatzlos gestrichen, in diesem Jahr soll es wieder einen gebührenden Saisonabschluss in China geben.

Und Ashleigh Barty, die 2019 in Shenzhen den Sieg inklusive Rekord-Preisgeld geholt hatte, führt im Rennen um die Startplätze, dem Porsche Race to Shenzhen, weiterhin vor Naomi Osaka. Die Australierin konnte mit dem Finaleinzug in Madrid und dem gleichzeitigen frühen Aus von Osaka ihren Vorsprung auf die Japanerin sogar noch ausbauen.

Aufgestiegen ist Madrid-Siegerin Aryna Sabalenka, die Frau aus Belarus hat Garbine Muguruza und Jennifer Brady überholt, liegt aktuell auf Rang drei. Die letzten drei Startplätze würden im Moment Elise Mertens, Veronika Kudermetova und Karolina Muchova einnehmen.

Beste deutsche Spielerin ist Angelique Kerber auf Position 55, zwei Plätze dahinter liegt Laura Siegemund.

Hier der aktuelle Stand im Porsche Race to Shenzhen