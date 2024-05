WTA: Frau der Rekorde - Neuer Meilenstein für Iga Swiatek

Die Polin Iga Swiatek ist im Damentennis derzeit das Maß aller Dinge. Und das beweist sie auch mit immer neu erreichten Höhepunkten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2024, 16:34 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist im Damen-Tennis derzeit das Maß aller Dinge

Über das epische Endspiel bei den Mutua Madrid Open zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka wurde in den letzten knapp 20 Stunden genug berichtet, wenngleich die Klassepartie möglicherweise gar nicht hinreichend besungen werden kann. Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass in naher Zukunft öfter Partien dieser Höchstklasse auf der Damentour zu sehen sein werden.

Ein Garant dafür ist und bleibt selbstredend die Weltranglisten-Erste selbst. Die so erfolgreiche Polin erreicht bereits in jungen Jahren derart viele Meilensteine, dass es wohl nicht falsch sein dürfte, dass sich Kontrahentinnen, wie eben Sabalenka, aber auch Elena Rybakina oder Coco Gauff hauptsächlich an der erst 22-Jährigen werden messen lassen müssen.

Verfolgerin Coco Gauff nur einstellig

Mit dem haarscharfen Erfolg in der spanischen Hauptstadt - Swiatek musste zuvor drei Matchbälle gegen sich abwehren - darf sich die amtierende WTA-Finals-Championesse über ein paar weitere Häkchen auf ihrer "Tennis-Bucket-List" freuen. Denn zunächst hat die Westslawin nun alle wichtigen europäischen Sandplatz-Events mindestens einmal gewinnen (French Open 2020, 2022 und 2023; Rom 2021 und 2022; Stuttgart 2022 und 2023), sowie ihre letzten sieben Endspiele allesamt erfolgreich gestalten können.

Der größte Hingucker ist allerdings, dass Swiatek die erste Spielerin ist, die in den 2000er-Jahren geboren wurde und beeindruckende 20 Titel auf der großen Tour einheimsen konnte. Und das übrigens auch geschlechterübergreifend - auch keinem männlichen Profi ist dieses Kunststück vor ihr gelungen. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kommen bei den Herren immerhin auf 13 gewonnene Veranstaltungen, die nächste Dame in der Liste ist Coco Gauff, die jedoch "nur" auf sieben Turniersiege kommt.

Die Errungenschaften der Iga Swiatek im Überblick:

4 Grand-Slam-Turniere: French Open (2020, 2022 - 2023), US Open (2022)

1 WTA-Finals: Cancun 2023

9 WTA-Tour-1000-Turniere: Rom (2021-2022), Doha (2022, 2024), Indian Wells (2022, 2024), Miami (2022), Peking (2023), Madrid (2024)

5 WTA-Tour-500-Turniere: Adelaide (2021), Stuttgart (2022-2023), San Diego (2022), Doha (2023)

1 WTA-Tour-250-Turnier: Warschau (2023)