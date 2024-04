Porsche Team Deutschland: Eva Lys als fünfte Spielerin nominiert

Eva Lys vervollständigt das Porsche Team Deutschland, das am 12. und 13. April 2024 in São Paulo in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups auf Brasilien trifft. Zuvor hatte Teamchef Rainer Schüttler bereits Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam berufen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 10:57 Uhr

© DTB So will Deutschland in Brasilien spielen: Anna-Liana Friedsam, Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lys und Angelique Kerber

„Eva Lys hat trotz ihres jungen Alters in den vergangenen Jahren immer wieder eine wichtige Rolle im Porsche Team Deutschland eingenommen. Dadurch, dass sie dabei ist, können wir auf vier Spielerinnen zurückgreifen, die Brasilien im letzten Jahr besiegen konnten“, sagt Rainer Schüttler. „Dazu kommt Angelique Kerber nach Elternzeit zurück. Sie wird das Team der letzten Jahre noch einmal verstärken.“



Bei ihren drei bisherigen Nominierungen für das Porsche Team Deutschland kam Eva Lys auf zwei Einsätze. Ihren ersten Auftritt im DTB-Dress hatte die 22-Jährige 2022 in den Play-Offs, als sie überraschend die Kroatische Nummer eins Petra Martic 6:1, 6:4 schlug. Ihr zweites Billie Jean King Cup-Match verlor Lys bei den Finals 2023 gegen Martina Trevisan (ITA).

Aktuell steht die Deutsche im Achtelfinale eines WTA-Challenger-Turniers in Spanien, nachdem sie zuvor Océane Dodin aus Frankreich 6:4, 6:1 bezwang.



Die Billie Jean King Cup-Partie zwischen Deutschland und Brasilien findet am 12. und 13. April 2024 in São Paulo statt. Gespielt wird auf Sand in der Arena Ginásio Ibirapuera. Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Endrunde, die im November erneut in Sevilla stattfindet. Das Verliererteam muss in den Play-Offs um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen.