Porsche Tennis Grand Prix 2024: Welche deutschen Spielerinnen sind dabei?

Der Porsche Tennis Grand Prix 2024 ist mal wieder hochkarätig besetzt. Deutsche Spielerinnen sind auch am Start - wir haben den Überblick für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 19:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Tatjana Maria

Neun der besten zehn Tennisspielerinnen der Welt schlagen in der kommenden Woche in Stuttgart auf - ein famoses Feld, angeführt von Titelverteidigerin Iga Swiatek. Entscheidend für die direkten Plätze im Hauptfeld war die WTA-Rangliste vom 18. März, Linda Noskova hat es als Nummer 31 im Ranking als letzte Spielerin hineingeschafft.

Heißt auch: Auf direkten Wege ist keine deutsche Akteurin im Hauptfeld vertreten. Wer spielt also?

Tatjana Maria (WTA-Ranking: 66, per Wildcard im Hauptfeld)

"Tadde" ist die beste deutsche Spielerin zurzeit. Für die 36-Jährige ging es zuletzt etwas abwärts im Ranking, nachdem sie ihren Titel in Bogota nicht hatte verteidigen können. Generell läuft die Spielzeit 2024 für die zweifache Mama durchwachsen, zwei Siege bei einem Event gelangen ihr nur in Bogota, wo sie ins Viertelfinale kam.

In Stuttgart hatte Maria nach recht durchwachsenen Auftritten (Erstrunden-Aus 2006, 2007, 2008; Zweitrunden-Quali-Aus 2012) im vergangenen Jahr ihren ersten Hauptfeldsieg gefeiert, gegen Ylena In Albon, bevor sie in Runde 2 nach starkem Kampf gegen Caroline Garcia verlor. Für Maria, geboren in Bad Saulgau, ist der Start beim Porsche Tennis Grand Prix fast ein Heimspiel.

Laura Siegemund (WTA-Ranking: 85, per Wildcard im Hauptfeld)

Laura Siegemund hat eine erstaunliche Saison hinter sich: Lange Zeit wegen Knieproblemen angeschlagen, spielte sich die 36-Jährige wieder unter die Top 100 (und die Top Ten im Doppel!). In Bogota erreichte sie in der vergangenen Woche das Viertelfinale, zuvor hatte sie in Miami nach überstandener Qualifikation den Einzug in die zweite Runde geschafft. Zudem stehen zwei Siege gegen Top-20-Gegnerinnen (Luidmila Samsonova in Adelaide; Ekaterina Alexandrova bei den Australian Open auf der Erfolgsliste).

Der Porsche Tennis Grand Prix ist für die geborene Filderstädterin eine absolute Erfolgsgeschichte: 2016 erreichte sie aus der Quali heraus das Finale; 2017 holte sie sogar den Titel! Insgesamt hat Siegemund in Stuttgart bereits acht (!) Top-Ten-Spielerinnen besiegt. Im Vorjahr war Siegemund nicht für Stuttgart qualifiziert, in diesem Jahr ist sie dank einer Wildcard wieder dabei.

Angelique Kerber (WTA-Ranking 333, per Wildcard im Hauptfeld)

Fast würde "Angie" mit ihrem Protected Ranking ins Feld kommen, am Ende muss wohl doch die Wildcard her. Die dreifache Majorsiegerin hat nach ihrer Babypause in Australien ihr Comeback gegeben und nach zaghaftem Beginn zuletzt in Indian Wells nach drei Erfolgen das Achtelfinale erreicht.

Die ehemalige Nummer 1 hat tolle Erinnerungen an Stuttgart, holte 2015 und 2016 den Titel; danach lief es allerdings nicht mehr so gut - nur drei Siege bei fünf Niederlagen stehen in den Jahren 2017 bis 2022 in der Statistik.

Ella Seidel ist eine der Aufsteigerinnen des letzten Jahres! Die Hamburgerin stand Anfang 2023 noch außerhalb der Top 500, nun ist sie schon die Nummer 151! In der vergangenen Spielzeit gewann sie drei ITF-Turniere, Anfang 2024 überstand sie die Qualifikation bei den Australian Open, bei ihrer ersten Major-Teilnahme! Und erwischte in Runde 1 ausgerechnet Aryna Sabalenka...

Beim Porsche Tennis Grand Prix war Seidel im Vorjahr kurzfristig im Quali-Feld, verlor dort zwei Mal im Tiebreak gegen Linda Fruhvirtova.

Seidel spielt in diesem Jahr in Quali-Runde 1 gegen die Französin Océane Dodin.

Carolina Kuhl (WTA-Ranking 421, per Wildcard im Quali-Feld)

Die 19-Jährige spielt erstmals beim Porsche Tennis Grand Prix mit. Kuhl hat 2024 bereits ein ITF-Finale erreicht, Anfang 2023 stand sie noch außerhalb der Top 1.000.

Für Kuhl ist es nicht nur der erste Porsche Tennis Grand Prix, sondern das erste WTA-Turnier überhaupt, an dem sie teilnimmt.

Sie trifft in Runde 1 der Quali auf die topgesetzte Anna Kalinskaya.

Nastasja Schunk (WTA-Ranking 602, per Wildcard im Quali-Feld)

Schunk hatte 2022 bereits Platz 143 im WTA-Ranking eingenommen, wurde dann aber von einer langwierigen Schulterverletzung zurückgeworfen. Die Spielzeit 2023 verpasste sie fast komplett, gewann am Ende des Jahres aber die Deutschen Meisterschaften! 2024 stehen bei der 20-Jährigen bereits zwei Halbfinals bei ITF-Events auf der Erfolgsliste.

In Stuttgart war Schunk 2021 und 2022 am Start, beide Male überstand sie die Qualifikation und verkaufte sich gegen Top-20-Konkurrenz Belinda Bencic und Elena Rybakina stark!

Schunk spielt zum Auftakt des Porsche Tennis Grand Prix gegen die US-Amerikanerin Sachia Vickery.

Zur gesamten Qualifikations-Auslosung

Hier geht's zum Spielplan