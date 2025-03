Porsche Tennis Grand Prix: Acht Top-10-Spielerinnen sind dabei!

Acht Spielerinnen aus den Top 10 der Welt stehen auf der offiziellen Meldeliste der WTA für den Porsche Tennis Grand Prix: Die Nummer 1 Aryna Sabalenka schlägt ebenso beim Traditionsturnier vom 12. bis 21. April 2025 in der Stuttgarter Porsche-Arena auf wie Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng und Emma Navarro.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 13:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Mirra Andreeva

Sie stellt gerade die Tennis-Welt auf den Kopf: Mit ihrem Triumph beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells hat die erst 17-jährige Mirra Andreeva auf ihrem Weg an die Spitze einen weiteren Meilenstein gesetzt. Es ist der größte Erfolg ihrer atemberaubend steilen Karriere, nachdem sie im Februar bereits das Masters in Dubai gewonnen hat. In der Weltrangliste knackte sie damit die Top 10. Beim Porsche Tennis Grand Prix in der Osterwoche schlägt die aktuelle Nummer 6, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit Diana Shnaider Silber im Doppel gewann, zum ersten Mal auf – als eine von insgesamt acht Top-10-Spielerinnen.

Auch Aryna Sabalenka ist in der Porsche-Arena am Start. Die Weltranglistenerste und „Spielerin des Jahres 2024“, die Mirra Andreeva im Finale von Indian Wells den Vortritt lassen musste, stand bereits dreimal im Stuttgarter Endspiel. Im vierten Anlauf will sie sich jetzt endlich den Hauptpreis für die Siegerin sichern. In diesem Jahr wartet ein Porsche Macan Turbo auf die Gewinnerin des Einzel-Finales, das wegen des spielfreien Karfreitags erst am Ostermontag, 21. April ausgetragen wird.

Ein gern gesehener Stammgast in der Porsche-Arena ist auch Iga Swiatek. Mit 22 WTA-Titeln gehört die Nummer 2 der Welt zu den erfolgreichsten Spielerinnen unserer Zeit. Die Polin, die Porsche in ihrer Heimat als „Friend of the Brand“ repräsentiert, gewann den Porsche Tennis Grand Prix 2022 und 2023. Durch die Teilnahme von Coco Gauff (Nr. 3) und Jessica Pegula (Nr. 4), den Superstars aus den USA, sind beim Stuttgarter Traditionsturnier die besten Vier der aktuellen Weltrangliste am Start: Coco Gauff triumphierte 2023 bei den US Open und 2024 bei den WTA Finals in Riad. Jessica Pegula holte in diesem Jahr den Titel in Austin.

„Eine besondere Auszeichnung für unser Turnier“

„Unsere Zuschauer dürfen sich auch in diesem Jahr auf hochklassiges Tennis in der Porsche-Arena freuen“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Dass die vier besten Spielerinnen der Welt zu uns kommen und insgesamt acht aus den Top 10, ist eine besondere Auszeichnung für den Porsche Tennis Grand Prix, auf die wir stolz sein können.“

Die Liste der weiteren Top-10-Spielerinnen in der Porsche-Arena führt Jasmine Paolini an. Die Weltranglistensiebte aus Italien stand 2024 im Finale der Grand-Slam-Turniere von Roland Garros und Wimbledon. Mit Sara Errani gewann sie das Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris. Auch Qinwen Zheng erfüllte sich in der Seine-Metropole ihren Traum von Gold: Die 22-jährige Chinesin holte den Olympiasieg im Einzel. In ihrer bislang erfolgreichsten Saison 2024 gewann sie die WTA-Turniere in Tokio und Palermo. Bei den Australian Open stand die Weltranglistenneunte erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Und auch bei den WTA Finals in Riad erreichte sie das Endspiel.

Navarro als „Aufsteigerin des Jahres 2024“ erstmals dabei

Ihr Debüt beim Porsche Tennis Grand Prix gibt Emma Navarro. Die 23-jährige Amerikanerin, von der WTA als die Spielerin ausgezeichnet, die sich 2024 am meisten verbessert hat, wird in der Weltrangliste aktuell als Nummer 10 geführt. Nach Hobart im Vorjahr holte sie 2025 im mexikanischen Mérida ihren zweiten WTA-Titel.

Sieben weitere Spielerinnen in der Porsche-Arena stehen unter den Top 20 der Welt. Dem Stuttgarter Publikum bestens bekannt ist Paula Badosa (Nr. 11). Nach einer langen Verletzungspause meldete sich die Spanierin 2024 in Washington D.C. mit ihrem vierten Karrieretitel erfolgreich auf der Tour zurück und wurde von der WTA am Ende der Saison als „Comeback Player of the Year“ ausgezeichnet. Als Nummer 13 kommt Diana Shnaider nach Stuttgart. Die 20-Jährige ist mit vier WTA-Titeln 2024 (Hongkong, Budapest, Bad Homburg, Hua Hin) eine der hoffnungsvollsten Jungstars auf der Tour.

Danielle Collins gehört dagegen zu den erfolgreichsten Routiniers. Die Amerikanerin (Nr. 15) gewann 2024 die WTA-Turniere in Miami und Charleston. 2022 stand sie im Finale der Australian Open. Erfahren und erfolgreich ist auch Barbora Krejcikova. Die 29-jährige Tschechin (Nr. 16/8 WTA-Titel) präsentiert sich in der Porsche-Arena als aktuelle Wimbledon-Siegerin. Die Riege der Top-20-Spielerinnen komplettieren Beatriz Haddad Maia (Brasilien/Nr. 18), die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Donna Vekic (Kroatien/Nr. 19) und Ekaterina Alexandrova (Nr. 20).

Die weiteren Spielerinnen im Feld sind Liudmila Samsonova, Clara Tauson, Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017, Magdalena Frech sowie Elise Mertens. Mit einer Wildcard steht Eva Lys bisher als einzige deutsche Spielerin sicher im Hauptfeld. Drei weitere Wildcards werden noch vergeben. Darüber hinaus kommen vier Qualifikantinnen ins Hauptfeld der 28 Spielerinnen.

Der Kartenvorverkauf

Alle Karten für den 48. Porsche Tennis Grand Prix sind im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com erhältlich. Das Osterwochenende ist beinahe ausverkauft, aktuell sind nur noch ein paar wenige Plätze verfügbar.

48. Porsche Tennis Grand Prix: Die Meldeliste

Pos. WTA

Ranking Name Nation 1 1 Aryna Sabalenka 2 2 Iga Swiatek POL 3 3 Coco Gauff USA 4 4 Jessica Pegula USA 5 6 Mirra Andreeva 6 7 Jasmine Paolini ITA 7 9 Qinwen Zheng CHN 8 10 Emma Navarro USA 9 11 Paula Badosa ESP 10 13 Diana Shnaider 11 15 Danielle Collins USA 12 16 Barbora Krejcikova TCH 13 18 Beatriz Haddad Maia BRA 14 19 Donna Vekic CRO 15 20 Ekaterina Alexandrova 16 21 Liudmila Samsonova 17 23 Clara Tauson DEN 18 25 Jelena Ostapenko LAT 19 27 Magdalena Frech POL 20 28 Elise Mertens BEL 21* 76 Eva Lys GER

*Wildcard