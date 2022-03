Porsche Tennis Grand Prix: Acht Top-Ten-Spielerinnen am Start

Der Porsche Tennis Grand Prix bringt die Stars nach Stuttgart: Acht Top-10-Spielerinnen und insgesamt 17 der besten 20 der Weltrangliste schlagen vom 16. bis 24. April in der Porsche-Arena auf.

von PM

© Porsche Angelique Kerber ist die größte deutsche Hoffnung in Stuttgart

Zum exklusiven Starterfeld der 45. Auflage des Traditionsturniers gehören auch die Porsche-Markenbotschafterinnen Angelique Kerber als deutsche Nummer 1 und Emma Raducanu, die britische Sensationssiegerin der US Open 2021. Auf die Gewinnerin des WTA-500-Turniers wartet als Hauptpreis ein Porsche Taycan GTS Sport Turismo.



Angeführt wird die von der WTA veröffentlichte Meldeliste von Iga Swiatek aus Polen. Die French-Open-Siegerin von 2020 ist die aktuelle Nummer 2 der Welt und hat am Sonntag das Turnier in Indian Wells gewonnen. Ihre Finalgegnerin Maria Sakkari (Nr. 3) ist die erste Griechin, die den Sprung in die Top 10 der Welt schaffte. Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 4) sorgte bei den French Open 2021 für Schlagzeilen, als sie sowohl im Einzel als auch im Doppel den Titel holte. Weitere Top-10-Spielerinnen sind Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka (Nr. 5), Paula Badosa (Spanien/Nr. 6), Anett Kontaveit (Estland/Nr. 7), Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 8), die Stuttgart-Siegerin von 2018, sowie Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 10), die erste arabische Spielerin in den Top 10.



Erstmals beim Porsche Tennis Grand Prix am Start sind zwei junge Spielerinnen, die der Zukunft des Damentennis ein Gesicht geben: Die 19-jährige Emma Raducanu, die am Montag als neue Porsche-Markenbotschafterin vorgestellt wurde, liegt aktuell auf Position 13 der Weltrangliste. Die Amerikanerin Cori Gauff, gerade erst 18 geworden, rangiert vier Plätze dahinter. Unter den 17 Top-20-Spielerinnen, die in der Porsche-Arena antreten, ist auch Danielle Collins (USA/Nr. 11), die im Januar im Finale der Australian Open stand.



„Wir haben ein sensationelles Feld und dazu auch wieder Zuschauer in der Halle – mehr kann man sich nicht wünschen“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Dass die Top 20 fast geschlossen bei uns aufschlagen, ist unglaublich. Doch die Spielerinnen fühlen sich wohl bei uns, deshalb kommen sie gerne. Wir bieten ihnen Bedingungen, unter denen sie ihre beste Leistung abrufen können, und unser Publikum sorgt für eine tolle Stimmung – ganz egal, ob da zwei Stars oder zwei Qualifikantinnen auf dem Platz stehen. Die Spielerinnen wissen: So eine Atmosphäre erleben sie nicht bei vielen Turnieren auf der Welt.“

Sechs Grand-Slam-Siegerinnen

Neben Iga Swiatek, Barbora Krejcikova und Emma Raducanu treten noch drei weitere Grand-Slam-Siegerinnen in der Porsche-Arena an: Angelique Kerber gewann 2016 die Australian Open und die US Open sowie 2018 Wimbledon, Jelena Ostapenko (Lettland) triumphierte 2017 bei den French Open und Victoria Azarenka holte 2012 und 2013 den Titel bei den Australian Open. Mit Angelique Kerber (2015, 2016), Karolina Pliskova (2018) und Laura Siegemund (2017), die eine Wildcard erhält, sind drei ehemalige Stuttgart-Siegerinnen am Start.



Der Porsche Tennis Grand Prix beginnt am Samstag, 16. April, mit der ersten Runde der Qualifikation. Das Finale findet am 24. April statt. In Deutschland überträgt Eurosport die wichtigsten Matches live. Livestreams gibt es auf Tennis Channel sowie auf Porsche Tennis TV unter www.porsche-tennis.com.