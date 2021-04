Porsche Tennis Grand Prix: Angelique Kerber mit harter Auslosung - vier deutsche Qualifikantinnen sind dabei

Angelique Kerber hat beim Porsche Tennis Grand Prix eine schwierige Auslosung erwischt. Toll: Gleich acht Starterinnen aus Deutschland haben es insgesamt ins Hauptfeld geschafft!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 18:06 Uhr

Angelique Kerber bekommt es zum Auftakt mit der Lucky Loserin Ekaterine Gorgodze zu tun - eine machbare Aufgabe. Dann aber käme gleich der erste Knaller in Runde 2: die an vier gesetzte Elina Svitolina!

Topgesetzt ins Stuttgart ist Ashleigh Barty, die zu Beginn von einem Freilos profitiert. Barty wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Lokalmatadorin Laura Siegemund (Siegerin 2017) und Mona Barthel, die es durch die Qualifikation geschafft hat. Egal, wer gewinnt: Auf direkte Fan-Unterstützung ist diesmal kein Verlass, Zuschauer sind in diesem Jahr in Stuttgart nicht in der Porsche Arena dabei.

Andrea Petkovic, mit einer Wildcard im Hauptfeld, trifft auf Maria Sakkari, ebenfalls kein einfaches Los: Die Griechin, aktuell die Nummer 19 der Welt, hat in diesem Jahr bereits drei Halbfinals auf WTA-Ebene vorzuweisen, zuletzt beim 1000er-Turnier in Miami.

Schunk, Barthel, Friedsam und Middendorf schaffen Qualifikation

Toll indes: Gleich vier deutsche Spielerinnen haben sich durch die Qualifikation gespielt - neben Barthel auch Nastasja Schunk, die Noma Noha Akugue mit 6:0, 6:4 ausschaltete. Akugue hatte am Samstag noch mit einem Sieg über Top-100-Spielerin Margarita Gasparyan überrascht. Schunk trifft in Runde 1 auf die an acht gesetzte Belinda Bencic.

Außerdem den Sprung ins Hauptfeld geschafft hat Anna-Lena Friedsam, die auf Mit-Qualifikantin Ulrikke Eikeri trifft. Ebenso Julia Middendorf, die sich mit 2019er-Finalistin Anett Kontaveit messen darf. Als Lucky Loserin ist auch Tamara Korpatsch dabei, sie trifft auf 2018er-Siegerin Karolina Pliskova.

Ein Knaller-Duell in Runde 1: Titelverteidigerin Petra Kvitova trifft auf Jennifer Brady, die zuletzt im Finale der Australian Open stand!

