Porsche Tennis Grand Prix: Aryna Sabalenka nach Badosa-Aufgabe - "Könnte heulen"

Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka hat beim Porsche Tennis Grand Prix das Viertelfinale erreicht - nach einem Aufgabesieg gegen ihre Freundin Paula Badosa.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 09:10 Uhr

Bis weit nach Mitternacht ging es am Mittwochabend in der Porsche Arena, drei Dreisatz-Matches am Tag hatten den Spielplan gehörig durcheinandergewirbelt.

Auch Aryna Sabalenka und Paula Badosa wollten es wissen, am Ende einer bis dato umkämpften Partie gab Badosa aber vorzeitig auf. 7:6, 4:6, 3:3 stand es hier, die zuletzt so oft verletzte Spanierin hatte sich Ende des zweiten Satzes bereits einer Behandlung unterziehen müssen und brach die Partie am Ende wegen Problemen am linken Oberschenkel ab.

Und war am Ende entsprechend aufgelöst, als sie ihrer besten Tour-Freundin Sabalenka um den Hals fiel.

Sabalenka über Badosa: "Ich liebe sie"

Sabalenka versuchte ihr Bestes, Badosa zu trösten, und war selbst im Anschluss angegriffen. "Ich könnte auch gerade heulen", sagte sie auf dem Platz. "Ich fühle so sehr mit ihr. Ich liebe dieses Mädel einfach." Sie habe gerade keine Emotionen, "ich bin nicht glücklich, nicht traurig, ich will nur danke sagen an alle Leute, die bis zum Ende geblieben sind."

Sie hoffe, dass Badosa für ihr Heimspiel in Madrid wieder fit sei. "Ich bin so dankbar, eine Freundin wie Paula zu haben."

Sabalenka, dreimalige Finalistin in Stuttgart (2021, 2022, 2023), will in diesem Jahr endlich ihren ersten Titel beim Porsche Tennis Grand Prix gewinnen. Sie trifft am Freitag auf die Siegerin des Spiels zwischen Marketa Vondrousova und Anastasia Potapova.

