Aryna Sabalenka - "Wenn ich könnte, würde ich den Krieg stoppen"

Die Belarussin Aryna Sabaleka hat sich im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auch zum Krieg von Russland in der Ukraine äußern müssen.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 23:43 Uhr

© Porsche Aryna Sabalenka

Sabalenka hatte vor einiger Zeit den Hass in der Umkleide angesprochen, der sie teilweise umgebe - nach dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine im vergangenen Jahr, eben mit der Unterstützung von Belarus.

An der schwierigen Atmosphäre habe sich wenig geändert, erklärte die Weltranglisten-Zweite nun in ihrer Auftaktpressekonferenz in Stuttgart. "Ich spüre definitiv, wie mich manche merkwürdig anschauen. Und vielleicht auch den Hass einiger", sagte sie. Sie habe aber realisiert, dass sie nicht Böses gegenüber der Ukraine getan habe. "Es gibt Menschen, die hassen mich, weil ich in Belarus geboren bin. Es ist letztlich ihre Entscheidung, ich kann das nicht kontrollieren." Von anderen Menschen für quasi nichts gehasst zu werden, sei nicht das schönste Gefühl, "aber es ist wie es ist."

Dass Sabalenkas Erfolge vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko öffentlich hervorgehoben wurden, "helfe sicher nicht", so Sabalenka. "Es kann kommentieren, was er will. Ich habe nichts mit Politik am Hut. Ich nur eine Athletin - ja, aus Belarus - und ich versuche, das Beste in meinem Sport zu tun, mich auf mich selbst zu fokussieren."

Sie wisse auch nicht, was tun, wenn Ukrainer sie nach Lukaschenkos Rede noch mehr hassen würden. "Wenn sie sich dadurch besser fühlen, mich zu hassen, können sie das tun. Wenn ich den Krieg beenden könnte, würde ich das tun, aber leider liegt das nicht in meinen Händen, es ist nicht in meiner Kontrolle."

Sie versuche, wenig Zeit im Internet zu verbringen, um davon nicht zu viel mitzubekommen, so Sabalenka weiter. "So bin ich in der Lage, mich auf mich und mein Spiel zu konzentrieren und nicht zu niedergeschlagen zu sein von dieser Situation."

Sabalenka trifft am heutigen Abend in ihrer Auftaktpartie auf Barbora Krejcikova.

