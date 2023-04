Porsche Tennis Grand Prix: Aryna Sabalenka wieder auf Finalkurs - nach Achterbahn gegen Freundin Badosa

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka steht wieder im Halbfinale beim Porsche Tennis Grand Prix. Sie schlug ihre gute Freundin Paula Badosa mit 4:6, 6:4, 6:4.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 14:50 Uhr

Was ein Auf und Ab im ersten Viertelfinale beim Porsche Tennis Grand Prix 2023! Denn Paula Badosa hatte schon viele Trümpfe in der Hand - konkret nach dem Satzgewinn auch eine 4:2-Führung und ein 0:30 bei Aufschlag Sabalenka; später auch den Spielball zum 5:3. Aber Sabalenka, in den vergangenen beiden Auflagen im Finale in Stuttgart, fightete - während Badosa eine Weile komplett neben sich stand, kaum noch einen Ball ins Feld bekam.

Auch zu Beginn des dritten Satzes, in dem sie schnell 0:3 zurücklag, das 3:3 schaffte, ihren Aufschlag zum 3:5 verlor, das Re-Break schaffte... und am Ende noch mal einen Aufschlagverlust zum Sieg für Sabalenka hinnehmen musste.

"Sie hat unglaubliches Tennis gespielt. Ich habe alles geben müssen", lobte Sabalenka im Anschluss. "Sie ist eine großartige Tennisspielerin und wird bald wieder in den Top 10 stehen."

Eine Besonderheit, ausgerechnet gegen Badosa anzutreten? "Es ist schwer, gegen eine Freundin zu spielen. Man überlegt manchmal, sollte ich jetzt 'Come on' rufen oder lieber nicht", gab sie zu.

Sabalenka, schon in den Vorjahren mit dem Gewinner-Porsche im Blick, hat nun eine erneute Chance darauf, zwei Siege fehlen noch. Im vorvergangenen Jahr unterlag sie im Finale Ashleigh Barty, im letzten Jahr dann Iga Swiatek. Und in diesem? Zunächst steht am Samstag das Halbfinale an, Gegnerin hier ist die Siegerin der Partie zwischen Caroline Garcia und Anastasia Potapova.

