Porsche Tennis Grand Prix: Auch Coco Gauff kommt nach Stuttgart

Ein Teenager greift nach der Tennis-Krone: Mit ihrem Sieg bei den US Open 2023 unterstrich Coco Gauff ihre Ambitionen, die Nummer 1 der Welt zu werden. Auf dem Weg an die Spitze schlägt die 19-jährige Amerikanerin beim Porsche Tennis Grand Prix auf, der vom 13. bis 21. April in der Stuttgarter Porsche-Arena stattfindet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 10:33 Uhr

© Porsche Auch Coco Gauff wird beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 aufschlagen

Für Markus Günthardt ist die Zusage von Coco Gauff eine ganz besondere Freude. „Erstens ist sie eine Spielerin, der ich unglaublich gerne zuschaue“, sagt der Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix. „Und zweitens haben wir mit ihr alle aktuellen Grand-Slam-Siegerinnen an Bord.“



Dieses exklusive Quartett besteht aus Titelverteidigerin Iga Swiatek (French Open 2023), Marketa Vondrousova (Wimbledon 2023), Coco Gauff (US Open 2023) und Aryna Sabalenka (Australian Open 2024). Das Weltklassefeld in der Porsche-Arena komplettieren drei weitere Spielerinnen, die in ihrer Karriere schon Grand Slams gewonnen haben: Die Porsche-Markenbotschafterinnen Angelique Kerber und Emma Raducanu sowie Jelena Ostapenko.



“Ich freue mich sehr darauf, die Sandplatzsaison in Stuttgart zu beginnen. Ich habe auf Sand sehr erfolgreich gespielt und ich bin überzeugt, dass Stuttgart zum Start der Europa-Saison eine perfekte Woche mit großartiger Gastfreundschaft bietet“, sagt Coco Gauff. „Der Porsche Tennis Grand Prix ist ein Turnier, bei dem ich mich noch verbessern kann. Ich bin bereit für diese Herausforderung!“



Coco Gauff startet mit Sieg ins Tennis-Jahr 2024

Mit der Titelverteidigung in Auckland ist Coco Gauff erfolgreich ins Tennisjahr 2024 gestartet. Bei den Australian Open erreichte sie das Halbfinale. Obwohl sie dort der späteren Siegerin Aryna Sabalenka den Vortritt lassen musste, setzte sie ein nachhaltiges Ausrufezeichen: Mit 201 km/h servierte sie den schnellsten Aufschlag des gesamten Turniers.



Coco Gauff ist am 13. März 2004 in Delray Beach in Florida geboren. Ihre Eltern waren erfolgreiche Sportler – der Vater als Basketballer an der Georgia State, die Mutter als Gymnastin und Leichtathletin an der Florida State University. Die kleine Coco bewunderte die Williams-Schwestern Serena und Venus und stand mit sechs Jahren zum ersten Mal auf dem Tennisplatz. Von da an ging alles sehr schnell: Mit 13 Jahren war sie im Juniorinnen-Wettbewerb der US Open 2017 die jüngste Finalistin der Turniergeschichte. Im Jahr darauf holte sie bei den French Open den Titel und wurde die Nummer 1 der Juniorinnen-Weltrangliste.

Ihren ersten WTA-Titel gewann Coco Gauff 2019 in Linz im zarten Alter von 15 Jahren und 214 Tagen. Eine jüngere Siegerin hatte es auf der WTA Tour seit 2004 nicht gegeben, als Nicole Vaidisova in Tashkent gewann. Einen Eintrag in die Rekordbücher brachte ihr auch ihr Auftritt bei den French Open, als sie gegen Iga Swiatek ihr erstes Grand-Slam-Finale erreichte – als jüngste Spielerin seit Maria Sharapova in Wimbledon 2004. Der endgültige Durchbruch in die Weltspitze gelang der vom einstigen Weltklassespieler Brad Gilbert trainierten Amerikanerin in der Saison 2023 mit Siegen in Auckland, Cincinnati, Washington D.C. und bei den US Open. In ihrer Karriere gewann die aktuelle Nummer 3 der Welt, die am 12. September 2022 erstmals in den Top 10 auftauchte, bisher sieben Einzeltitel.



Doppel-Finale in der Porsche-Arena

Noch erfolgreicher war sie im Doppel, wo acht Turniersiege zu Buche stehen, unter anderem 2023 bei den WTA-1000-Turnieren in Doha und Miami zusammen mit Jessica Pegula. Mit ihr stand sie auch im Doppel-Finale bei den French Open 2022 sowie im September 2023 an der Spitze der Doppel-Weltrangliste. Ihr erstes Grand-Slam-Finale im Doppel bestritt sie 2021 mit Caty McNally bei den US Open.



Beim Porsche Tennis Grand Prix schlug Coco Gauff bisher zweimal auf, 2022 und 2023. Am weitesten kam sie dabei im Doppel: Bei ihrem ersten Auftritt in der Porsche-Arena erreichte sie zusammen mit Shuai Zhang das Finale. Ihr Ziel diesmal ist der Gewinn des Einzeltitels und des Sportwagens von Porsche, dem traditionellen Hauptpreis für die Siegerin.

