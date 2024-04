Porsche Tennis Grand Prix: Deutsche Talentproben bleiben unbelohnt

Aufregender erster Tag beim Porsche Tennis Grand Prix: Mit der Auftaktrunde der Qualifikation erlebte das Stuttgarter Traditionsturnier am Samstag einen spannenden Start. Drei deutsche Nachwuchsspielerinnen kämpften dabei um den Einzug in die Finalrunde.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 20:16 Uhr

© Porsche Die Talentprobe von Ella Seidel blieb unbelohnt

Zum Auftakt der 47. Ausgabe des Porsche Tennis Grand Prix wurde den Zuschauern der Qualifikation auf den Courts 1 und 2 hochklassiges Tennis geboten. Besonders im Fokus stand Anna Kalinskaya, die Nummer 26 der Weltrangliste, die in ihrem ersten Match auf Carolina Kuhl (TV Fürth 1860) traf. Kuhl, die erstmals auf diesem Niveau spielte, zeigte eine engagierte Leistung, musste sich jedoch ihrer erfahrenen Gegnerin mit 6:1, 6:2 geschlagen geben. Die 25-Jährige, die an Position eins gesetzt ist, trifft nun im Qualifikationsfinale am Sonntag auf die routinierte Italienerin Sara Errani, die sich mit 6:2, 6:3 gegen Kathinka von Deichmann aus Liechtenstein durchsetzte.



Im ersten Match des Tages auf Court 1 stand Ella Seidel (Der Club an der Alster) vom Porsche Talent Team der an Position vier gesetzten Französin Oceane Dodin gegenüber. Trotz einer couragierten Vorstellung unterlag die 19-Jährige mit 4:6, 1:6. Dodin trifft im Qualifikationsfinale auf Aliaksandra Sasnovich, die sich in einem engen Match gegen die Kroatin Jana Fett mit 6:4, 7:6 (7:4) behauptete. Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen), ebenfalls vom Porsche Talent Team, fand gegen die US-Amerikanerin Sachia Vickery nicht in ihr Spiel und verlor mit 2:6, 3:6. Vickery spielt nun gegen die Belgierin Greet Minnen, die Olivia Gadecki aus Australien mit 6:3, 6:3 bezwang. Das Finale der Qualifikation erreichten auch Diana Shnaider und die Tschechin Sara Bejlek.



Auslosung des Hauptfelds um 13 Uhr

Am Sonntag geht es ab 11 Uhr um die vier letzten freien Plätze im Hauptfeld. Die Auslosung für die am Montag beginnende Hauptrundenbegegnungen findet um 13 Uhr auf Court 2 statt. Als Glücksfee an der Seite der Sportlichen Leiterin Anke Huber fungiert Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova.



Spielplan für Sonntag

Platz 1 startet um 11 Uhr

[4] O. Dodin (FRA) vs [6] A. Sasnovich

[3] G. Minnen (BEL) vs [7] S. Vickery (USA)

[1] A. Kalinskaya vs [5] S. Errani (ITA)



Platz 2 startet um 14 Uhr

[2] D. Shnaider vs [8] S. Bejlek (CZE)