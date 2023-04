Porsche Tennis Grand Prix: Donna Vekic erfolgreich, Korpatsch ausgeschieden

Donna Vekic hat beim Porsche Tennis Grand Prix die zweite Runde erreicht. Im Abendspiel gegen Ekaterina Alexandrova gewann sie in knappen zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 20:45 Uhr

7:6 (7), 7:6 (5) hieß es am Ende des Erstrundenspiels an Tag 1 beim Porsche Tennis Grand Prix - in einem Spiel auf Augenhöhe, bei dem "ein paar Punkte den Ausschlag gegeben haben", wie die überglückliche Vekic am Ende im On-Court-Interview erklärte.

Vekic, ehemals die Nummer 19 der Welt, war infolge einer Knie-Operation zu Beginn des Jahres 2021 wieder stark in Form und hatte im März das Turnier in Monterrey für sich entschieden - nachdem sie 2022 aus den Top 100 gefallen war. Aktuell ist die Kroatin wieder auf Rang 23 notiert.

In Stuttgart trifft sie nun auf die Siegerin der Partie zwischen Maria Sakkari und Karolina Pliskova.

Aus für Tamara Korpatsch

Am Nachmittag hatte bereits Qinwen Zheng durch ein 6:4, 6:4 über Lucky Loserin Alycia Parks die zweite Runde erreicht, sie ist nun die Auftaktgegnerin von Titelverteidigerin Iga Swiatek am Mittwoch.

Ausgeschieden ist indes Tamara Korpatsch nach einem 6:3, 4:6, 0:6 in einem Duell zweier Qualifikantinnen gegen Cristina Bucsa.

Am Dienstag ins Geschehen eingreifen wird Tatjana Maria: Sie trifft um 17 Uhr auf die Schweizerin Ylena In-Albon.

