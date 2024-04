Porsche Tennis Grand Prix: Emma Raducanu nach tollem Auftritt gegen Swiatek

Emma Raducanu hat mit einem beeindruckenden Auftritt das Viertelfinale beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 erreicht.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 21:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Emma Raducanu

Die Porsche-Markenbotschafterin schlug Linda Noskova mit 6:0, 7:5 und trifft damit wie schon vor zwei Jahren auf Iga Swiatek.

Raducanu raste geradezu durch den ersten Satz, im zweiten Durchgang dann kam die junge Tschechin etwas besser ins Spiel, konnte ihr druckvolles Tennis bei eigenem Aufschlag durchziehen. Bei Aufschlag Raducanu gab es indes durchweg wenig zu holen. Raducanu brachte 74 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld und machte zu 75 Prozent den Punkt; die einzigen beiden Breakchancen für Noskova, im ersten Satz, wehrte sie ab.

Am Ende verließ Noskova selbst etwas der erste Aufschlag, was die Britin ausnutzte zum Sieg.

"Ich bin nicht zu sehr überrascht, ich habe dafür hart im Training gearbeitet", erklärte Raducanu im Anschluss durchaus selbstbewusst. "Ich bin einfach froh, dass die Resultate kommen."

Raducanu hatte 2023 ihr letztes Match beim Porsche Tennis Grand Prix gespielt, bevor sie sich hatte an beiden Handgelenken und am Knöchel operieren lassen. Erst in diesem Jahr in Australien hatte sie ihr Comeback gefeiert. "Wenn man wie ich letztes Jahr acht Monate raus ist, wertschätzt man das mehr", freute sie sich.

Jetzt wartet auf sie allerdings die ultimative Standortbestimmung: Iga Swiatek, in Stuttgart noch unbesiegt mit zwei Titeln in 2022 und 2023.

2022 haben Raducanu und Swiatek beim Porsche Tennis Grand Prix schon mal gegeneinander gespielt, 6:4, 6:4 hieß es da für die Polin. Insgesamt führt sie mit 2:0 im direkten Vergleich.