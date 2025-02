Porsche Tennis Grand Prix: Eva Lys erhält Wildcard für Stuttgart

Eine deutsche Spielerin steht auf jeden Fall im Hauptfeld des 48. Porsche Tennis Grand Prix von 12. bis 21. April 2025: Eva Lys erhält nach ihrem sensationellen Auftritt bei den Australian Open vom Veranstalter eine Wildcard.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 10:11 Uhr

© Getty Images Eva Lys wird beim Porsche Tennis Grand Prix 2025 im Hauptfeld starten

Es war ein traumhafter Saisonstart für Eva Lys. Als erster weiblicher „Lucky Loser“ kämpfte sich die 23-jährige Hamburgerin beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bis in die vierte Runde und in die Herzen der Fans in Melbourne. Auch die Zuschauer beim Porsche Tennis Grand Prix können die ehemalige Spielerin des Porsche Talent Teams in diesem Jahr live erleben: Dank einer Wildcard steht sie zum zweiten Mal nach 2022 im Hauptfeld des Weltklasseturniers in der Porsche-Arena.

„Mit ihrer starken Leistung bei den Australian Open hat Eva allen Tennisfans sehr viel Freude bereitet. Sie ist eine unserer hoffnungsvollsten Spielerinnen und hat die Wildcard auf jeden Fall verdient“, sagt Anke Huber, Sportliche Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix. „Wir wollen ihr damit die Möglichkeit geben, sich auch in Stuttgart mit den besten Spielerinnen der Welt zu messen. So kann sie Erfahrungen und Selbstvertrauen sammeln und ihr Spiel weiter verbessern.“

„Ich freue mich sehr über die Wildcard für den Porsche Tennis Grand Prix“, sagt Eva Lys, die mit ihrem Galaauftritt in Melbourne den Sprung in die Top 100 schaffte. „Das Stuttgarter Turnier ist traditionell immer sehr stark besetzt. Die Herausforderung, mich mit solchen Spielerinnen zu messen, motiviert mich enorm. Vor ein paar Jahren konnte ich beim Porsche Tennis Grand Prix meine ersten Erfahrungen auf der WTA Tour sammeln. Jetzt freue ich mich umso mehr auf die Rückkehr.“

Superstars schlagen in Stuttgart auf

Für den Porsche Tennis Grand Prix zeichnet sich auch in diesem Jahr ein Klassefeld ab: Mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka, der zweimaligen Stuttgart-Siegerin Iga Swiatek (Nummer 2) und Jasmine Paolini (Nummer 4) haben bereits drei Superstars der WTA Tour ihre Meldung für das Traditionsturnier in der Porsche-Arena abgegeben.

