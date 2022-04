Porsche Tennis Grand Prix: Eva Lys nach Marathon-Sieg gegen Golubic in Runde zwei

Eva Lys ist mit einem 5:7, 7:5 und 7:5 gegen Viktoria Golubic aus der Schweiz in die zweite Runde des Porsche Tennis Grand Prix 2022 in Stuttgart eingezogen. Das Match dauerte 3:09 Stunden lang an.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.04.2022, 16:40 Uhr

© Porsche Eva Lys beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart

Die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys (Hamburg) steht nach dem ersten Sieg auf der WTA-Profitour vor dem bisher größten Spiel ihrer jungen Karriere. In Stuttgart gewann die 20-Jährige am Dienstag ihre Marathon-Erstrundenpartie gegen die Schweizerin Viktorija Golubic nach über drei Stunden Spielzeit 5:7, 7:5, 7:5. Damit darf sie im Achtelfinale gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen antreten.

Zuvor hatte die in Kiew geborene Lys, Nummer 342 der Weltrangliste, über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht. Im ersten Durchgang verspielte sie einen 4:1-Vorsprung, im zweiten kämpfte sie sich zurück. Auch im ausgeglichenen dritten Satz hielt die Außenseiterin mit der auf Rang 38 gelisteten Golubic mit und behielt trotz zwischenzeitlich sechs verpasster Breakchancen die Nerven.

Die Kielerin Angelique Kerber trifft als ungesetzte Spielerin in ihrem Erstrundenmatch auf die Weltranglistensechste Anett Kontaveit (Estland), dazu sind in Laura Siegemund (Metzingen), Jule Niemeier (Dortmund), Nastasja Schunk (Ludwigshafen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) vier weitere Deutsche am Start.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart