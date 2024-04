Porsche Tennis Grand Prix: Hat Angelique Kerber sich erholt? Heute wartet Raducanu

Der namentlich größte Erstrunden-Knaller beim Porsche Tennis Grand Prix steht heute Abend an. Ebenso stellt sich die Frage: Ist Angie Kerber wieder fit?

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 11:48 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Denn Kerber, zweifache Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix, hatte sich einen Virus eingefangen. Ein Grund auch, warum sie beim Billie Jean King Cup in Brasilien nicht zum Einsatz gekommen war - "und der lange Flug hat es nicht besser gemacht", berichtete Kerber am Dienstag im Vorfeld des WTA-Turniers in Stuttgart.

Offenbar hatte es sie richtig erwischt: "Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so extrem angeschlagen oder krank war, einen Virus hatte", grübelte die 36-Jährige. "Aber mir geht s von Tag zu Tag besser."

Im Gegensatz zu Kollegin Tatjana Maria hat Kerber noch einen Tag mehr, auch um den Jetlag aus Brasilien wegzustecken. Dort ging es nach dem Sieg von Laura Siegemund am Samstag schnell, noch am Abend stiegen Maria, Siegemund und Kerber in den Flieger zurück nach Deutschland. Der heutige Start am Abend, um 18.30 Uhr: In Sachen Zeitverschiebung immerhin eine gute Sache.

Kerber-Gegnerin Raducanu: Mit zwei Sand-Siegen nach Stuttgart

Die Gegnerin könnte freilich eine leichtere sein. Wobei, beim Porsche Tennis Grand Prix wohl nicht. Emma Raducanu heißt sie - ihres Zeichens US-Open-Siegerin 2021. Und, wie Kerber, lange außer Gefecht. Während Angie im vergangenen Jahr Töchterchen Liana auf die Welt brachte und in Australien ihr Comeback feierte, hatte sich Raducanu im vorigen Frühling an beiden Handgelenken und am Knöchel operieren lassen. Und kam ebenfalls "down under" auf die Tour zurück.

Die Bilanz in 2024: Bei Kerber stehen vier Siege bei acht Niederlagen auf dem Papier, bei Raducanu ist es mit fünf Siegen und fünf Niederlagen ausgeglichen. Allerdings hat die Britin am Wochenende groß aufgespielt, sie gewann beim Billie Jean King Cup gegen Caroline Garcia und Diane Parry. Entdeckt Emma etwa ihr Gespür auf Sand? Das Aufeinandertreffen zwischen Kerber und Raducanu ist auch eines zweier Porsche-Markenbotschafterinnen - und das erste überhaupt.

Kerber wird freilich das Publikum hinter sich wissen, als Siegerin in Stuttgart in 2015 und 2016 sowieso. Wobei es in den darauffolgenden Jahren mit nur drei Siegen bei fünf Niederlagen nicht mehr so rund lief. Für Kerber ist es zudem das erste Match auf Sand seit 2022.

"Ich wusste, dass ich Zeit und Geduld brauche, um wieder an meine Leistungen ranzukommen", weiß Kerber auch - überrascht habe sie am schwierigen Aufgalopp bislang wenig. "Ich bin immer noch in einer Phase, mich ranzutasten."