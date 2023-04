Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek holt ihren zweiten Titel!

Iga Swiatek (WTA-Nr. 1) hat ihren zweiten Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. In einem größtenteils hochklassigen Finale besiegte sie Aryna Sabalenka mit 6:3, 6:4.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Iga Swiatek

Es war das Traumendspiel in der Stuttgarter Porsche Arena, das zwischen der Nummer 1 der Welt (Swiatek) und der Nummer 2 (Sabalenka).

Und gleichzeitig: die Wiederholung des Vorjahresendspiels. Mit der Hoffnung der Zuschauer (und der von Sabalenka) auf eine kleine Änderung: 2022 hatte Swiatek doch recht schnell mit 6:2, 6:2 gewonnen.

Zu Beginn war es tatsächlich extrem umkämpft: Sabalenka mit ihrer Urgewalt gegen den "Heavy Spin" von Swiatek - und deren fantastische Beinarbeit, speziell auf Sand. Bis zum 3:3 blieb dann auch alles in der Reihe, dann aber zog Swiatek davon, leistete sich quasi keine Fehler mehr und packte fantastische Winkel aus.

Sabalenka musste auch zu Beginn des zweiten Durchgangs ein Break hinnehmen und kurzzeitig schien Swiatek davonzuziehen. Sabalenka konnte einem da fast leid tun, denn sie mühte sich, aber oft vergebens und am Ende mit zu viel roher Gewalt. Sie kam dennoch ran, blieb im Spiel, ohne aber noch den Ausgleich zu schaffen. Am Ende servierte Swiatek zu null aus und die bedröppelte Sabalenka sucht erst mal Zuflucht in ihrer Box.

Sabalenka: "Können wir ein zweites Auto haben?"

Sabalenka wartet damit weiterhin auf ihren ersten Sieg in Stuttgart - und ihren ersten Porsche, den sie so liebend gerne gewonnen hätte. 2021 hatte sie bereits im Finale gestanden, damals war sie Ashleigh Barty in drei Sätzen unterlegen.

"Können wir einen Deal machen?, schlug Sabalenka in Richtung Turnierdirektion vor: "Wenn ich noch mal ein Finale hier spiele, können wir vielleicht ein zweites Auto haben?" Sabalenka erntete ohnehin großen Applaus, sie war eine der großen Sympathieträgerinnen der Woche. "Danke für diese Atmosphäre, es war wunderbar, vor euch zu spielen, Leute!"

Swiatek: "Kommt jeder Jahr wieder"

Swiatek lobte natürlich auch die tolle Woche ihrer Gegnerin, ohnehin deren starkes bisheriges Jahr mit dem Australian-Open-Titel zu Beginn. "Ich freue mich drauf, dass wir noch viele Finals spielen."

Sie komme sicher "jedes Jahr wieder. Ich liebe diese Stimmung. Ihr seid fantastisch!", erklärte sie. Und bedankte sich am Ende auch bei ihren polnischen Fans - die hatten die Posche Arena bereits seit ein paar Tagen mit polnischen Flaggen geschmückt.