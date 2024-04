Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek mit souveränem Start

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat ihre Auftaktpartie beim Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Sie schlug Elise Mertens mit 6:3, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 19:22 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Ohne das große Feuerwerk, aber am Ende sicher hat Iga Swiatek das Viertelfinale beim Porsche Tennis Grand Prix erreicht.

Die Polin, mit Freilos in Runde 1 ausgestattet, kam zu einem schnellen 5:1, musste dann noch mal ein Rebreak einstecken, aber machte im zweiten Versuch den Satzgewinn klar. Im zweiten Satz egalisierte Mertens ein frühes Break noch, wehrte auch am Ende drei Matchbälle ab, dann aber machte Swiatek mit einem feinen Vorhandwinner kurz cross den Sieg klar.

Swiatek peilt in diesem Jahr den Hattrick in Stuttgart an, nachdem sie bereits 2022 und 2023 gewonnen und generell noch ungeschlagen ist in der Porsche Arena.

"Das kam mir nicht in den Sinn. Ich hatte so viel enge Spiele hier, über das Vergangene habe ich nicht nachgedacht", sagte Swiatek im Anschluss angesprochen darauf. Sie hat mittlerweile neun Siege hier gefeiert. Folgen noch drei, könnte es knapp werden in der Garage. "Es ist immer Platz für einen Porsche", versicherte die Weltranglisten-Erste aber. "Ansonsten schaffe ich welchen."

Ons Jabeur ausgeschieden

Am Nachmittag hatten bereits Elena Rybakina und Jasmine Paolini die Runde der letzten Acht erreicht. Rybakina musste gegen die starke Veronika Kudermetova über drei Sätze (7:6 (3), 1:6, 6:4), Paolini nahm Publikumsliebling Ons Jabeur in einem engen Zweisatzmatch raus (7:6 (8), 6:4).

Am Abend spielen noch Emma Raducanu und Linda Noskova sowie Qinwen Zheng und Marta Kostyuk gegeneinander.