Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek sagt Start ab

Iga Swiatek wird heuer nicht am Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart teilnehmen. Die amtierende French-Open-Siegerin benötigt noch mehr Zeit, um sich auf die Sandplatzsaison vorzubereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 19:33 Uhr

Gesehen hätten sie die Fans in Stuttgart aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin nicht, dennoch ist es für die Organisatoren des Porsche Tennis Grand Prix rund um Turnierdirektor Markus Günthardt eine bittere Nachricht: Die amtierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek wird heuer nicht in Baden-Württemberg aufschlagen.

"Unglücklicherweise werde ich dieses Jahr nicht in Stuttgart spielen. Es war keine leichte Entscheidung, aber nach vielen Diskussionen haben wir uns dazu entschieden, dass ich noch mehr Zeit brauche, um mich ordentlich auf die Turniere in Madrid, Rom und Paris vorzubereiten", schrieb die Polin auf Twitter.

Der Fokus der 19-Jährigen scheint demnach ganz klar auf der Titelverteidigung bei den French Open zu liegen. Im vergangenen Jahr hatte Swiatek in Roland Garros dank eines Sensationslaufes und ohne Satzverlust den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere eingefahren.

Um das Starterfeld beim Porsche Tennis Grand Prix muss man sich nach der Absage der Weltranglisten-16. indes keine Sorgen machen. Mit Ashleigh Barty, Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova und Titelverteidigerin Petra Kvitova werden in Stuttgart gleich sieben Top-Ten-Spielerinnen an den Start gehen. Der Startschuss für das WTA-500-Turnier wird am 19. April fallen.